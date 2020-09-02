Шрам на всю жизнь: в Днепре пес изуродовал девочке лицо

Собака покусала за лицо девочку в Днепре (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре собака укусила девочку за лицо, оставив глубокие раны

В Днепре девочка стала жертвой собаки, которая вгрызлась в лицо маленького ребенка, оставив глубокие раны от зубов.

ЧП произошло 1 сентября в микрорайоне Краснополье на детской площадке, где играли дети. Ребенок пострадал от местной бродячей собаки. Об этом рассказала мама девочки в Facebook.

"Это произошло на глазах многих очевидцев, среди большенства которых были дети. Я с дочерью уехала в машине скорой помощи в больницу. Лечение очень дорогостоящее, а здоровье еще дороже. А самое страшное это то, что на лице девочки могут остаться шрамы на всю ее жизнь", - написала женщина.

Женщина призывает принять меры и решить проблему бродячих собак на детских площадках.

В Днепре собака укусила девочку за лицо (фото: facebook.com)

В комментариях люди пишут, что девочка - не первая жертва этого же пса.

"Эта же собака укусила за лицо моего сына прошлым летом. Оторвала ухо. Тоже шили нас... Ребенок до сих пор боится собак, обходит их стороной", - написала мама мальчика.

"Я вам даже больше скажу, заявление по поводу этой собаки лежит в полиции. Но никто не хочет дальше продвигать. Им неинтересно. А то что эта сука перекусала уже кучу людей, то ничего", - высказался еще один житель микрорайона.

Ранее мы писали, что пес искромсал малолетнего мальчика под Днепром, а в это время хозяин животного просто стоял и смотрел.