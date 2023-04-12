Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

Как у животных могут быть двойняшки

Зоологи заповедника рассказывают, что обычно самка лося рождает только одного теленка. Однако если запасов пищи достаточно, она может родить и два. Чаще всего лосенки являются одного пола.

Сначала они вырастают вместе, а затем расходятся. Но уже через некоторое время могут "узнать" друг друга во взрослом возрасте и объединяться для выживания. Подобную гипотезу исследователи выдвигают и на этот раз, когда увидели лосей-близнецов.

"Возможно, это бывшие двойняшки, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников, только инстинкт размножения", - говорится в сообщении. .

Фотография является архивной, поэтому поделились ею только сейчас (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно о популяции лосей в Украине

Лоси принадлежат к семье оленевых и являются крупнейшими ее представителями. Они распространены в лесной зоне Северного полушария. В Европе встречается в Польше, Венгрии, Чехии, Белоруссии, на севере Украины и в Скандинавии.

У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Летняя жара делает их ночными животными. Когда лоси чувствуют, что им душно, могут прятаться в озерах и болотах, по шею зайдя в воду.

Лоси прекрасно чувствуют себя в воде и снегу (фото: zapovidnyk.org.ua)

В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.

Лоси прыткие и способны бегать до 56 км/ч, а еще хорошо плавают. Они могут держать голову под водой более минуты.

Лось - быстрое и внимательное животное (фото: zapovidnyk.org.ua)

Из органов чувств у лося лучше развиты слух и обоняние, а вот зрение очень слабое. Часто бывает, что неподвижного человека животное не увидит даже с расстояния нескольких десятков метров.

Всего на Земле около полутора миллионов лосей. По наиболее подробным классификациям, на сегодня известно два современных и, по крайней мере, три вымерших вида рода.

В настоящее время лось не относится к исчезающим видам животных (фото: zapovidnyk.org.ua)