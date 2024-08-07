Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)
Шелковая юбка - это та вещь, которая продолжает покорять модниц не только своей универсальностью, но и особым шармом.
С чем носить эту одежду, чтобы быть в тренде, пишет РБК-Украина (проект Styler).
Белые мотивы
Выбирайте шелковое изделие в белых или пастельных цветах, и смело сочетайте его с любимыми футболками, топами или блузами. Разбавьте светлый оттенок добавлением темных деталей, например, коричневой сумкой и бежевой обувью. Также не забудьте об аксессуарах.
Белый образ с длинной юбкой (Фото: instagram.com/felicitymbird)
Яркий принт
Если хочется с помощью образа передать легкую летнюю атмосферу, присмотритесь к следующим возможным вариантам. Выберите классическое шелковое изделие и скомбинируйте его с футболкой с заметным принтом.
Сделайте аутфит еще ярче, добавив ремень, сумку насыщенного цвета или обувь. Но все же не переусердствуйте с акцентными деталями.
Яркий образ с юбкой (Фото: instagram.com/jeannettevillanueva18)
Осеннее настроение
В те дни, когда погода становится более прохладной, найдите способ создать теплый уютный образ. Скомбинируйте шелковую юбку с любимой парой обуви, а также добавьте свитер любимого оттенка.
Не забудьте про аксессуары и красивую прическу. На первый взгляд, может показаться, что такой образ выглядит несколько неожиданно, однако при правильном сочетании деталей он будет максимально гармоничным.
Модный образ с юбкой (Фото: instagram.com/eviwave)
Шелковые юбки в моде (Фото: instagram.com/lauri.style)
Стилизованный вариант
Если же хотите создать что-то для особых случаев, дня рождения или свидания, соедините шелковую одежду с удлиненным костюмным жилетом. Особенно актуально такой наряд будет смотреться в комбинации с низким пучком, массивными аксессуарами и солнцезащитными очками. Завершите аутфит классической сумкой черного цвета.
С чем носить длинную юбку (Фото: instagram.com/caroline_stephanieyoung)
Удобство и стиль - одно целое
Если же вы из тех, кто любит совмещать что-то максимально неожиданное, почему бы так не поступить и в этот раз? Скомбинируйте шелковую юбку со спортивным свитшотом и любимыми шлепанцами. Стилизуйте образ сумкой, которую можно выбрать в неординарном дизайне, аксессуарами и небольшим количеством макияжа.
Образ с юбкой (Фото: instagram.com/eviwave)
Еще несколько вариантов
Ниже можно увидеть видеоинструкцию, как носить шелковую юбку с удлиненным пиджаком и кроссовками. А также еще один модный образ, который легко можно повторить, - с любимым свитером и сумкой через плечо.
Ранее стилист объяснила, как можно носить юбку-карандаш.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: felicitymbird, jeannettevillanueva18, lauri.style, eviwave, caroline_stephanieyoung, courtney_wears.