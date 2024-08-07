ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)

Среда 07 августа 2024 07:16
UA EN RU
Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото) С чем носить шелковую юбку этим летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Шелковая юбка - это та вещь, которая продолжает покорять модниц не только своей универсальностью, но и особым шармом.

С чем носить эту одежду, чтобы быть в тренде, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Белые мотивы

Выбирайте шелковое изделие в белых или пастельных цветах, и смело сочетайте его с любимыми футболками, топами или блузами. Разбавьте светлый оттенок добавлением темных деталей, например, коричневой сумкой и бежевой обувью. Также не забудьте об аксессуарах.

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)Белый образ с длинной юбкой (Фото: instagram.com/felicitymbird)

Яркий принт

Если хочется с помощью образа передать легкую летнюю атмосферу, присмотритесь к следующим возможным вариантам. Выберите классическое шелковое изделие и скомбинируйте его с футболкой с заметным принтом.

Сделайте аутфит еще ярче, добавив ремень, сумку насыщенного цвета или обувь. Но все же не переусердствуйте с акцентными деталями.

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)Яркий образ с юбкой (Фото: instagram.com/jeannettevillanueva18)

Осеннее настроение

В те дни, когда погода становится более прохладной, найдите способ создать теплый уютный образ. Скомбинируйте шелковую юбку с любимой парой обуви, а также добавьте свитер любимого оттенка.

Не забудьте про аксессуары и красивую прическу. На первый взгляд, может показаться, что такой образ выглядит несколько неожиданно, однако при правильном сочетании деталей он будет максимально гармоничным.

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)Модный образ с юбкой (Фото: instagram.com/eviwave)

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)Шелковые юбки в моде (Фото: instagram.com/lauri.style)

Стилизованный вариант

Если же хотите создать что-то для особых случаев, дня рождения или свидания, соедините шелковую одежду с удлиненным костюмным жилетом. Особенно актуально такой наряд будет смотреться в комбинации с низким пучком, массивными аксессуарами и солнцезащитными очками. Завершите аутфит классической сумкой черного цвета.

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)С чем носить длинную юбку (Фото: instagram.com/caroline_stephanieyoung)

Удобство и стиль - одно целое

Если же вы из тех, кто любит совмещать что-то максимально неожиданное, почему бы так не поступить и в этот раз? Скомбинируйте шелковую юбку со спортивным свитшотом и любимыми шлепанцами. Стилизуйте образ сумкой, которую можно выбрать в неординарном дизайне, аксессуарами и небольшим количеством макияжа.

Шелковая юбка удачно дополнит ваш летний гардероб. С чем носить трендовую вещь (фото)Образ с юбкой (Фото: instagram.com/eviwave)

Еще несколько вариантов

Ниже можно увидеть видеоинструкцию, как носить шелковую юбку с удлиненным пиджаком и кроссовками. А также еще один модный образ, который легко можно повторить, - с любимым свитером и сумкой через плечо.

Ранее стилист объяснила, как можно носить юбку-карандаш.

Также мы писали о других трендовых юбках этого лета.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: felicitymbird, jeannettevillanueva18, lauri.style, eviwave, caroline_stephanieyoung, courtney_wears.

Читайте РБК-Украина в Google News
Стиль жизни Тренды
NEWS
Россияне продвинулись в Нью-Йорке, но не захватили его полностью: карты ISW
Россияне продвинулись в Нью-Йорке, но не захватили его полностью: карты ISW