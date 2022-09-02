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Шоумен вразив виконанням Гімну України на стадіоні: яскраве відео

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П'ятниця 02 вересня 2022 21:59
Шоумен вразив виконанням Гімну України на стадіоні: яскраве відео Фото: Юлік, український шоумен (instagram.com/julikofficial)
Автор: Володимир Костирін

Український шоумен, співак, актор і саунд-продюсер Юлік (справжнє ім'я Назарій Гук) виконав гімн України перед початком футбольного матчу між львівським "Рухом" і донецьким "Шахтарем".

Відео виконання українського державного славня опубліковано в Facebook артиста.

Шоумен і музикант вийшов на стадіон в ошатному білому костюмі, прикрашеному візерунком з національною символікою.

Під час потужного виконання гімну гравці, тренери та глядачі підспівували та повторювали рядки, відомі кожному українцю, з рукою біля серця.

Шоумен вразив виконанням Гімну України на стадіоні: яскраве відео

Юлік виконав Гімн України на матчі "Рух" - "Шахтар" (фото: скріншот з відео)

Як зізнався сам Юлік, співати національний славень - це "в першу чергу поклик кожного українця".

"Ця пісня пронесла чималу історію, вона єднає та заповнює усіх гордістю за свою країну. Для мене честь виконати Державний Гімн України на чемпіонаті України з футболу. Разом - ми сила", - наголошує артист.

Відео: Юлік на стадіоні перед футбольним матчем "Рух" - "Шахтар" виконав Гімн України

Користувачі мережі в коментарях високо оцінюють виконання Юліком нашого гімну.

  • Сильно!
  • Браво!
  • Круто, я в захваті!
  • Красиво, Юлічок!
  • Потужне виконання, молодець!

Нагадаємо, раніше Юлік акцентував увагу людей на простоті та правдивості між своєю аудиторією.

Додамо також, перед цим ми публікували відео приголомшливого виконання Дзідзьо гімну на матчі збірної України.

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