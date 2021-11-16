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Шон Пенн прибув до Києва знімати фільм про Україну: спливли деталі візиту кінозірки (відео)

Автор: Володимир Костирін

Шон Пенн прибув до Києва для зйомок фільму про події Революції Гідності та війну на Донбасі. Це перший візит 61-річного знаменитого американського актора, режисера і сценариста в Україну. Зірка Голлівуду вже зустрівся з ветераном АТО Леонідом Остальцевим і записав інтерв'ю.

Спільне фото зі знаменитістю колишній військовий розмістив у своєму Instagram.

Творець мережі піцерій зазначив, що у нього тепер новий друг, і показав в stories кадри з Пенном.

Шон Пенн у Києві поспілкувався з ветераном АТО Леонідом Остальцевим (фото: instagram.com/leonid_ostaltsev)

Потрібно сказати, що деталі візиту оскароносної зірки не розголошуються і по суті тримаються в секреті.

Втім, журналістам все ж вдалося з'ясувати деякі плани актора.

Як йдеться в сюжеті ТСН, для свого нового проекту - документальної стрічки про Україну - він збирається найближчими днями побувати на Донбасі в зоні бойових дій, а також відвідати Маріуполь.

Шон Пенн у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні (фото: скріншот)

У Києві лауреат премії "Оскар" за головні ролі в драмах "Таємнича річка" і "Харві Мілк", володар нагород Каннського, Берлінського і Венеціанського фестивалів Шон Пенн вже побував на Алеї Героїв Небесної Сотні, взяв інтерв'ю на місці розстрілів активістів Майдану, був біля Дзвону гідності, спілкувався з ФОПами.

Шон Пенн знімає документальний фільм про Україну (фото: скріншот)

Потім знімальна група вирушила на обід в ресторан на Андріївському узвозі, в якому кілька років тому пробувала українську кухню його колишня дружина - Мадонна.

Відео: Шон Пенн приїхав до Києва

Нагадаємо, що кінозірка Шон Пенн після свого інтерв'ю у мексиканського наркобарона Гусмана Лоері для свого фільму в 2016-му потрапив під слідство.

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