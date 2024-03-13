Шоколадный десерт панакота: простой рецепт на 4 порции (фото)

Что вам понадобится для того, чтобы приготовить панакоту на 4 порции:

черный шоколад - 100 г

холодная вода - 50 мл

желатин - 10 г

жирные сливки - 250 мл

сахар-песок - 50 г

молоко - 700 мл

жидкий экстракт ванили - 2 ч. л.

какао-порошок - 2 ст. л

стаканы или небольшие чашки - 4 шт. на 200 мл

Для начала измельчите шоколад на меньшие куски - это можно сделать как ножом, так и просто разломать шоколад руками, и сложите в глубокую миску.

Измельченный шоколад (скриншот/Sweet Cookie)

В отдельной миске разведите желатин - в желатиновый порошок понемногу доливайте воду, тщательно размешивая. Перемешивать смесь необходимо до полного растворения желатина.

Растворенный желатин (скриншот / Sweet Cookie)

В небольшую кастрюлю влейте сливки, добавьте сахар, молоко, ванильный экстракт и тщательно перемешайте. Поставьте сливочную смесь для панакоты на средний огонь, размешайте до растворения сахара. После этого добавьте приготовленный желатин, растворите его.

Сливочная смесь с желатином (скриншот/Sweet Cookie)

После растворения желатина 400 мл готовой сливочной смеси перелейте в отдельную миску. К остальной смеси добавьте 1 ст. л. какао, тщательно перемешайте до однородной консистенции. И снова перелейте примерно 400 мл сливочной смеси с какао в отдельную посуду.

К части смеси необходимо добавить какао (скриншот/Sweet Cookie)

К оставшейся в кастрюльке смеси добавьте измельченный шоколад, и помешивая, полностью растопите его. Получившуюся шоколадную смесь также перелейте в отдельную миску для удобства.

К остальной сливочной смеси добавляют шоколад (скриншот / Sweet Cookie)

Теперь разливаем сливочную смесь для панакоты по стаканам на порции. В зависимости от того, какого размера будут стаканы, будет количество порций - можно взять большие стаканы, уменьшив количество порций и наоборот.

Поставьте стакан на подставку так, чтобы он был под наклоном примерно в 45 градусов. Для подставки можно использовать пустые банки из-под консервов или йогурта, миски, или даже другой стакан.

Первой разлейте по стаканам смесь с какао и поставьте в холодильник на 30 минут.

Сливочная смесь с какао разливается по стаканам (скриншот/Sweet Cookie)

После этого, поставив стаканы на подставки, как и в предыдущий раз, разлейте другую смесь, шоколадную - и снова поставьте в холодильник на 30 минут.

Следующий слой - сливочная смесь с шоколадом (скриншот / Sweet Cookie)

После охлаждения достаем почти готовые десерты. На этот раз не наклоняйте стаканы. Разлейте остаток сливочной смеси - и еще раз поставьте сливочный десерт в холодильник на 30 минут.

Верхний слой панакоты - сливочная смесь (скриншот / Sweet Cookie)

После охлаждения посыпьте сверху какао-порошком - и можно есть вкуснятину!