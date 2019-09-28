Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на Донбасі

На Донбасі від інсульту помер бойовик з Луганської області
На Донбасі повідомили ще про один вантаж 200. Ним виявився бойовик, який воював проти України в лавах терористів. 25 вересня від інсульту помер Дмитро Малигін з позивним "Моня". Про це повідомив на сторінці в Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Судячи за даними соцмережі терориста, він проживав в Алчевську Луганської області. Попередньо, він є беззбройною втратою та помер від інсульту .
"25.09.19 Малигін "Моня" Дмитро сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами", - написав Анатолій Штефан.
Користувачі мережі відреагували в коментарях на смерть бойовика.