Сходив на концерт Кобзона: в мережі повідомили про новий вантаж 200 на Донбасі

На Донбасі повідомили ще про один вантаж 200. Ним виявився бойовик, який воював проти України в лавах терористів. 25 вересня від інсульту помер Дмитро Малигін з позивним "Моня". Про це повідомив на сторінці в Facebook офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Судячи за даними соцмережі терориста, він проживав в Алчевську Луганської області. Попередньо, він є беззбройною втратою та помер від інсульту .

Фото: На Донбасі помер ще один терорист Дмитрий Мансуров (facebook.com/ukrop.bc)

"25.09.19 Малигін "Моня" Дмитро сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами", - написав Анатолій Штефан.

Користувачі мережі відреагували в коментарях на смерть бойовика.

Нехай своїх друзів забирає на концерт.... Масовий падіж худоби вітається.

Кожний двохсотий з орків радує мою душу. Може концерти Кобзона потребують додаткової реклами? У сумні осінні дні серцю так не вистачає радості!

Орку залізобетон!

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)