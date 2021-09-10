Шнобелівська премія 2021: "котячий" язик, антиударна борода і таргани на підводних човнах
У Гарвардському університеті відбулося оголошення та вручення 31-ої Шнобелівської премії – головної наукової антинагороди.
Трансляція заходу велася онлайн в YouTube - повний список переможців.
Біологія
Шведська вчена отримала премію за аналіз котячої "мови" з людиною. Коти можуть за допомогою муркотіння, нявкання, шипіння і гарчання розмовляти з господарем.
Фізика
Група вчених з Нідерландів, Італії, США і Тайваню отримала премію за експерименти з пішоходами. Вони з'ясували, чому пішоходи під час руху не стикаються з іншими пішоходами.
Кінетика
Отримали вчені, які довели зворотний ефект – чому пішоходи все ж таки іноді стикаються.
Медицина
Дослідники з Німеччини, Туреччини та Великобританії довели, що сексуальні оргазми створюють протитечійний ефект, який покращує носове дихання. Особливо добре це засіб працює при нежиті.
Екологія
Група вчених з Іспанії та Ірану провели генетичний аналіз і визначення різних видів бактерій в жувальній гумці на тротуарах різних країн світу.
Хімія
Колектив вчених з Німеччини, Великобританії, Нової Зеландії, Греції, Кіпру та Австрії отримав премію за колективне дослідження повітря від глядачів у кінотеатрах на предмет взаємозалежності від кількості сцен насильства, сексу, антисоціальної поведінки, вживання наркотиків і нецензурних виразів на екрані.
Економіка
Вчені з Франції довели взаємозв'язок між рівнем ожиріння у політиків з показниками корупції в їхніх країнах.
Ентомологія
Американські вчені отримали премію за розробку нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах.
Транспорт
Колектив з 13 вчених з Намібії, ПАР, Танзанії, Зімбабве, Великобританії, США і Бразилії отримали премію за експеримент з визначення безпеки транспортування носорога по повітрю в перевернутому вигляді. Виявляється, так носорогів транспортувати більш безпечно.
Премія миру
Вчені з США отримали нагороду за те, що перевірили гіпотезу про відрощування бороди чоловіками для пом'якшення ударів по обличчю в кулачних боях.
"Справа не в тому, що борода забезпечує надійний захист. По-справжньому сильний удар завжди буде небезпечний. Але ми можемо сказати, що борода забезпечує захист кісток і шкіри", - розповів керівник дослідження Девід Керрі.
Шнобелівська премія 2021
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Івано-Франківська пообіцяв премію жінкам, які завагітніють - названо умову.