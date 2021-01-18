Шмигаль зробив важливу заяву про долю карантину після 24 січня

Жорсткий карантин в Україні після 24 січня продовжувати не будуть. Після цієї дати країна перейде на умови адаптивного карантину, як це було до суворого локдауну. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль. За його словами, продовжувати суворі обмеження поки не має сенсу.

"Зараз ми розриваємо ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які не дали б можливість нашій медичній системі справлятися. Але навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період у році зробити найм'якіший Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, яка починається, і в лютому не допускати великої кількості захворювань", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

За словами глави Кабміну, в планах уряду було утримати поширення інфекції до отримання Україною вакцини від COVID-19.

"З 8 по 24 січня у нас встановлений так званий "карантин зимових канікул". Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до введення цих правил", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр ще раз зазначив, що поки немає сенсу продовжувати жорсткі обмеження в даних умовах, але адаптивний карантин в країні буде діяти ще довго.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. Не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями. Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме в цьому році. А от яким саме він буде, це вже інше питання", - заявив Шмигаль.

Як ми раніше писали, Степанов зробив заяву про вакцинацію проти COVID-19 в Україні.