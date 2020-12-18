ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шмигаль розповів українцям, коли може закінчитися карантин

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 08:32
Шмигаль розповів українцям, коли може закінчитися карантин
Денис Шмигаль розповів, коли може закінчитися карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли по ідеї може закінчитися карантин. Він нагадав, що загальні карантинні обмеження будуть діяти в країні до кінця лютого, а навесні уряд буде дивитися на динаміку захворювання коронавірусом. І тоді вже Кабмін буде вирішувати, чи продовжувати карантин навесні.

"Я думаю, що до кінця лютого він (карантин - Ред.) ще буде. Навесні ми будемо бачити динаміку розвитку на весну. Ми всі бачили приклади розвитку ситуації в різних країнах", - розповів він виданню "Новое время".

Шмигаль зазначив, що зараз ніхто не може дати точний прогноз щодо завершення карантину в Україні. За словами прем'єра, він не думає, що влітку все закінчиться.

"Щоб сказати, що влітку все закінчиться? Я впевнений, що не завершиться. З коронавірусом ми проживемо, за прогнозами, наступні два роки. Питання: який формат нашого співіснування буде, але він поки що залишається таємницею", — сказав він.

Глава уряду ще раз підкреслив, що в боротьбі з COVID-19 працює лише локдаун.

Нагадаємо, що уряд прийняв рішення про посилення карантину в Україні. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

Постанова, яку запропонувало Міністерство охорони здоров'я передбачає:

  • обмеження роботи установ культури і розважальних закладів, зокрема оренда під корпоративи;
  • обмеження роботи навчальних закладів, але не дитсадків;
  • обмеження роботи засобів розміщення, крім готелів;
  • закриття спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • роботу громадського харчування на винос або з доставкою;
  • салони краси працюють тільки за попереднім записом;
  • заборону роботи непродовольчих ринків і магазинів;
  • заборона різдвяних ярмарків після 8 січня;
  • державні та комунальні установи переводяться на дистанційну роботу і навчання

Транспорт в країні буде працювати, але з деякими обмеженнями. Також продовжать свою роботу дитячі садочки.

Як ми раніше писали, вчені з'ясували, що підчепити COVID-19 в барі легше, ніж у магазині та на транспорті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Карантин

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся