Українцям планують виплатити тисячу гривень за вакцинацію. Рада прийняла закон за основу

Народні депутати розглянули законопроект, що передбачає виділення тисячі гривень всім вакцинованим громадянам України. Законопроект прийняли в першому читанні, 285 "за".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання.

Парламентарії прийняли за основу цей законопроект. Буде ще одне голосування.

Що передбачає цей закон

У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини.

Так громадяни, які отримали дві дози вакцини від COVID-19, зможуть отримати гроші на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.