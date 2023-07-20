Брак Меган Маркл и Гарри трещит по швам? Пара разъехалась по разным континентам

У пары финансовые проблемы

Меган Маркл и Гарри столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. У них сорвалась крупная сделка со Spotify. Поговаривают, что на кону стояло не менее 20 млн долларов.

Работу прекратили, так как закончились хорошие идеи для шоу "Архетипы". Стоит отметить, что и первый сезон подкаста вызвал некоторое замешательство у руководителей из-за того, с кем общался в программе Гарри.

Один из самых высокопоставленных руководителей Spotify, спортивный подкастер Билл Симмонс назвал принца и Меган "чертовыми мошенниками" после решения закрыть шоу.

По словам нескольких источников, финансовые неудачи серьезно отражаются на личных отношениях Гарри и Меган.

"Пара испытывает огромное финансовое давление, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни в Калифорнии, включая их особняк стоимостью 14 млн долларов и огромные расходы на безопасность. Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил жизнь в сущий ад. Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безоблачный мир Меган", - цитирует анонимного источника издание Express.

Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

И это не единственная неудача за последнее время. К примеру, их сериал на 6 серий "Гарри и Меган", выпущенный Netflix в декабре 2022 года, не попал в список номинантов "Эмми". И хотя он обладал всеми необходимыми критериями, его назвали "явно недостаточно хорошим для номинации".

Королевский эксперт Анджела Левин сказала, что пара была оскорблена и для них ситуация с сериалом стала просто ударом.

Тем более, что сделка с Netflix сейчас тоже не в лучшем положении - из-за забастовки голливудских сценаристов. Сделку заключили в 2020 году и детали не разглашались.

Известно, что должны были выпустить мини-сериал о внутренней работе королевской семьи, который не принес ожидаемого успеха. Также должны быть выпущены детские программы, документальные фильмы, фильм о непокоренных, который в процессе разработки и серию о природе. Сумма сделки - более 112 млн долларов.

Что известно о разрыве Меган и Гарри

Анонимные инсайдеры сообщают, что пара продала свой особняк в Монтесито и Гарри сейчас живет в другом месте.

Слухи о том, что произошел разрыв отношений, пока никто не подтверждает. Но то, что они разъехались - правда.

Меган Маркл осталась с детьми в Калифорнии, а принц Гарри отправился в Африку - работать над новым документальным фильмом для Netflix. Видимо, чтобы не потерять еще и этот источник заработка.

"Мы надеемся, что время, проводимое порознь на разных континентах, поможет найти им все, что им нужно, чтобы двигаться дальше", - говорят друзья пары.

Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)