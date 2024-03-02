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Брак "без штампа" в паспорте: какие гарантии для партнеров предусмотрены законом

На что можно претендовать в браке без регистрации (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Все большую популярность набирает вариант брака без регистрации в ЗАГСе, когда партнеры проживают вместе, имеют общий быт, но не оформляют эти отношения документально. Могут ли в этом случае сожители претендовать на имущество в случае расторжения отношений?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram.

Какие гарантии предусмотрены в браке "без штампа" в паспорте

"Большинство почему-то под гражданским браком подразумевает проживание пары, что не прошла регистрацию и не имеет свидетельства о браке. Правильнее это называть не гражданским браком, а фактическими отношениями, совместным проживанием одной семьей, или просто фактическим браком", - говорит адвокат.

Признаками фактического брака являются совместное проживание, общий быт и взаимные права и обязанности без регистрации брака.

"К удивлению брак без регистрации также защищен законом. Участники такого брака действительно имеют определенные гарантии, касающиеся совместно нажитого имущества, алиментов и даже наследства. То есть имущество, приобретенное за время совместного проживания пары, можно считать собственностью обоих и даже его можно поделить. Такие сожители могут при определенных условиях требовать друг у друга алименты", - говорит Сащук.

Кроме того, они даже могут быть наследниками друг друга.

 

Добавим также, что сейчас можно заключить брак в ускоренном порядке. Для этого необходимо авторизироваться на портале "Дія" и перейти в раздел "Сім'я". Выбрать услугу "Заявление о браке". Заполнить заявление. Здесь можно выбрать время и место регистрации брака, церемонию в праздничном зале и другие дополнительные услуги.

Отметим также, что даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не отказывают. При регистрации происходит смена гражданского состояния и об этом сообщается ТЦК. Но это не значит, что военкомат сразу направляет повестку мужчине, что только что женился.

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