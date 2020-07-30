Шквали з градом та I рівень небезпеки: які області України накриє погодна стихія

Погода в Україні завтра принесе грозові дощі, а місцями зливи зі шквалистим вітром і навіть градом в деякі області. Синоптики Українського гідрометцентру попередили про небезпечну погоду на завтра, 31 липня.

Так, згідно з картою синоптиків на останній день липня, погана погода очікується на Півдні, Сході, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській областях. У Криму завтра невеликий дощ і хмарно, а на Буковині сильні опади.

Крім того, завтра істотно знизитися температура на Півночі та Заході (+22... +25 градусів). Трохи вище - до +26... +27 - у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Знизиться "градус" і в інших областях: в Центрі, на Півдні та Сході буде +25... +31 градус.

У Києві в останній день липня опади малоймовірні. Найближчої ночі +14... +16, вдень завтра свіжо - від +22 до +24 градусів.

Погода в Україні 31 липня (фото: meteo.gov.ua)

У деяких областях з опадами синоптики оголосили штормове попередження.

"31 липня у південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.

Штормове попередження на 31 липня (фото: meteo.gov.ua)

Зауважимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує серйозне похолодання і шквали з градом і зливами в деяких областях.

А ось вчора стихія наламала дерев і перетворила вулиці на ріки в містах Рівненської та Волинської області.