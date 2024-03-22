Школьникам вводят новый предмет: что известно об изменениях

Министерство образования и науки внедрит в школьную программу для учеников 8 и 9 классов предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность". Нововведение должно заработать уже в 2025-2026 годах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Освіта ".

Что известно о новом предмете в школах

О нововведениях в школах заявили представители МОН на конференции по финансовой грамотности FinLit Forum. Эту идею также поддержал глава Национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, внедрение в школьную программу предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность" является важным шагом в развитии финансово здорового общества.

"Уже скоро ежегодно примерно 800 тысяч учеников по всей Украине будут учиться взвешенно принимать финансовые решения, рационально управлять деньгами, экономить, эффективно управлять своими долгами, избегать мошенничества, ставить финансовые цели и работать для их достижения", - заявил Пышный.

Предмет поможет воспитать финансово грамотную молодежь

Генеральный директор директората школьного образования МОН Игорь Хворостяный отметил, что МОН постоянно поддерживает инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности детей и молодежи.

"Финансовая грамотность - это знания и умения, без которых сложно жить в современном мире. Еще недавно этой теме не уделяли должного внимания в школах. С началом реформы "Новая украинская школа" ситуация меняется. Финансовая грамотность является сквозной линией в обучении уже с 1 класса. Дети с детства в игровой форме учатся планировать покупки, считать деньги, узнают, что их можно собирать, то есть откладывать покупку на будущее", - сказал Хворостяный.

По его словам, ученикам с 8 класса введут курс финансовой грамотности, предусматривающий овладение более сложными темами: взаимодействие с банками, запуск бизнеса, ценные бумаги и т. д.