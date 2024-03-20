В украинских школах могут ввести новый предмет: о чем речь

В школах Украины запускают новую инициативу, призванную вдохновить подростков заниматься волонтерской деятельностью. Впоследствии такой предмет, как "Волонтерство", может быть признан как дополнительные часы обучения, как это работает во многих странах мира, включая Израиль.

Что известно о новой образовательной программе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Укринформ .

Эта инициатива новой программы очень важна, потому что каждый ребенок может быть полезен в помощи ветеранам и другим нуждающимся, при этом осознанно посвящая свое время делу.

Волонтерство способствует формированию сознательного, активного и миролюбивого патриотизма, при этом призывая к защите отечества. Это поможет развивать лидерские качества, организационные способности, настойчивость и уверенность, а также поддерживать их психическое и физическое здоровье во время войны.

Кроме этого, главной целью является включение практикуемого школьниками волонтерства в систему отдельных часов обучения, начиная с уровня дополнительных внеурочных занятий, но впоследствии с возможностью интеграции в образовательные программы.

В школах пройдут 45-минутные уроки, на которых опытные активисты и учителя расскажут, как маленькими шагами добиться значительных результатов и поделятся инструментами, которые помогут школьникам присоединиться к волонтерскому движению.

Инициаторами проекта являются ОО "Украинская волонтерская служба" и ОО "Движение Александра Педана JuniorS" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Министерства образования и науки и Министерства молодежи и спорта.

Также будет обновлена программа "Защита Украины", где детям будут давать необходимые знания, как действовать в военное время и чем можно помочь стране при возникновении опасности. Новая программа будет существенно отличаться от предыдущих и будет интересна как мальчикам, так и девочкам.