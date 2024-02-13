Школьников планируют учить управлять дронами: кому повезет и что еще изменится в предмете "Защита Украины"

Сколько денег выделили на "Защиту Украины"

По словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива, МОН удалось запустить и восстановить немало процессов, которые из-за войны и других факторов стояли на паузе.

Планируется изменить и преподавание "Защиты Украины".

"Это отдельное направление, над которым мы работаем, ведь речь идет о готовности населения к сопротивлению агрессору, а также умении оказывать медицинскую помощь", - пояснил чиновник.

Он рассказал, что еще в прошлом году появилось поручение премьер-министра об обновлении предмета "Защита Украины", а в декабре 2023 года из государственного бюджета выделили на это 1,74 миллиарда гривен.

"В настоящее время мы работаем над порядком использования средств", - уточнил замминистра.

Качественное образование стоит недешево (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что изменится в предмете "Защита Украины"

Планируется, что в рамках реформы кабинеты "Защиты Украины" получат новое техническое оснащение - современное учебное оборудование:

по домедицинской помощи

по общевоенным дисциплинам

"Кроме этого планируем ознакомить детей с дронами и научить ими управлять", - добавил Сташкив.

Могут ли девушки учиться вместе с парнями

Возможность совместной учебы "Защите Украины" девушек и парней существует.

Для этого родителям нужно написать заявление с согласием, что девушки будут учиться по программе для юношей (поскольку для привлечения девушек в обязательном порядке необходимо вносить соответствующие изменения в ряд законов Украины).

"Но мы работаем сейчас над новой программой, которая и для девушек, и для парней будет очень похожей и будет охватывать много одинаковых тем", - подчеркнул представитель МОН.

Он добавил, что сейчас даже останавливают конкурс учебников по "Защите Украины".

"Потому что хотим сделать новую программу и в соответствии с ней разрабатывать новый учебник", - объяснил мужчина.

"Защиту Украины" будут преподавать по-новому (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие учителя будут преподавать "Защиту Украины"

На фоне изменений в программе МОН работает над тем, чтобы предмет "Защита Украины" преподавали мотивированные и высококвалифицированные учителя.

"Мы не планируем менять требования к учителям, но хотим, чтобы все прошли качественное обучение. На это предусмотрено 100 миллионов гривен (из выделенных 1,74 миллиарда)", - отметил чиновник.

Он добавил, что такие учителя смогут обучать не только учеников своей школы, но и других.

"Ведь на "Защиту Украины" предусмотрено 1,5 часа в неделю. Этого мало для полной нагрузки учителя", - пояснил Сташкив.

Учитывая это, в МОН хотят предложить такую модель, чтобы предмет преподавался в межшкольных ресурсных центрах:

в которых будут обновлены кабинеты "Защиты Украины"

в которые будут приезжать учащиеся из других школ

"Соответственно учитель, который там будет работать, будет иметь полноценную нагрузку", - отметил замминистра.

Какие школы получат дроны для учебного процесса

Исходя из вышесказанного, не каждая школа получит дрон и современное оснащение в свой кабинет "Защиты Украины" - только так называемые межшкольные центры.

"По предварительным расчетам, будет обновлено ориентировочно 1 500 кабинетов - это одна школа на одну территориальную общину. В больших общинах их может быть больше. Поскольку не все школы имеют старшие классы, то лучше, если это будут межшкольные центры, куда смогут приезжать учащиеся", - рассказал чиновник.

По словам Сташкива, возможен такой вариант, что у учащихся 10-11 классов в течение определенного периода собралось 5-6 часов по "Защите Украины". Тогда один день выделяется именно на этот предмет в межшкольном центре.

В межшкольных центрах смогут учиться дети из разных школ (иллюстративное фото: pixabay.com)

С какими дронами будут работать школьники

В МОН сообщили, что учителя будут проходить отдельное обучение по использованию дронов.

"Если говорить об условной школе дронов, которая будет работать именно в учебном заведении, то для образовательного процесса будут покупаться не профессиональные FPV-дроны, а более простые, более дешевые модели, которые летают на меньшее расстояние, но выполняют те же функции", - уточнил Сташкив.

По мнению чиновников, в таких условиях школьники могут научиться управлять дронами "понимая суть управления".

Во всех ли школах будут учителя по "Защите Украины"

Согласно информации МОН, сейчас случаются ситуации, когда "Защиту Украины" преподают учителя физкультуры или других дисциплин - их просто "догружают" этими часами.

В то же время, обеспечить все школы, в которых есть 10-11 классы (их ориентировочно 8 тысяч) качественным оборудованием и материалами, еще и научить всех учителей - сложно.

"Поэтому мы будем предлагать, чтобы каждая община имела хотя бы одну такую школу", - пояснил чиновник.

Он добавил, что обновление кабинетов и обучение учителей охватывает, кроме школ, заведения профессионально-технического и профессионального высшего образования.