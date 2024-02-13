Школьников планируют учить управлять дронами: кому повезет и что еще изменится в предмете "Защита Украины"

Предмет "Защита Украины" в школах планируют изменить и усовершенствовать. Детей будут учить, в частности, как пользоваться дронами.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Нову українську школу" рассказывает, что известно об изменениях в предмете "Защита Украины".
По словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива, МОН удалось запустить и восстановить немало процессов, которые из-за войны и других факторов стояли на паузе.
Планируется изменить и преподавание "Защиты Украины".
"Это отдельное направление, над которым мы работаем, ведь речь идет о готовности населения к сопротивлению агрессору, а также умении оказывать медицинскую помощь", - пояснил чиновник.
Он рассказал, что еще в прошлом году появилось поручение премьер-министра об обновлении предмета "Защита Украины", а в декабре 2023 года из государственного бюджета выделили на это 1,74 миллиарда гривен.
"В настоящее время мы работаем над порядком использования средств", - уточнил замминистра.
Качественное образование стоит недешево (иллюстративное фото: pixabay.com)
Планируется, что в рамках реформы кабинеты "Защиты Украины" получат новое техническое оснащение - современное учебное оборудование:
"Кроме этого планируем ознакомить детей с дронами и научить ими управлять", - добавил Сташкив.
Возможность совместной учебы "Защите Украины" девушек и парней существует.
Для этого родителям нужно написать заявление с согласием, что девушки будут учиться по программе для юношей (поскольку для привлечения девушек в обязательном порядке необходимо вносить соответствующие изменения в ряд законов Украины).
"Но мы работаем сейчас над новой программой, которая и для девушек, и для парней будет очень похожей и будет охватывать много одинаковых тем", - подчеркнул представитель МОН.
Он добавил, что сейчас даже останавливают конкурс учебников по "Защите Украины".
"Потому что хотим сделать новую программу и в соответствии с ней разрабатывать новый учебник", - объяснил мужчина.
"Защиту Украины" будут преподавать по-новому (иллюстративное фото: pixabay.com)
На фоне изменений в программе МОН работает над тем, чтобы предмет "Защита Украины" преподавали мотивированные и высококвалифицированные учителя.
"Мы не планируем менять требования к учителям, но хотим, чтобы все прошли качественное обучение. На это предусмотрено 100 миллионов гривен (из выделенных 1,74 миллиарда)", - отметил чиновник.
Он добавил, что такие учителя смогут обучать не только учеников своей школы, но и других.
"Ведь на "Защиту Украины" предусмотрено 1,5 часа в неделю. Этого мало для полной нагрузки учителя", - пояснил Сташкив.
Учитывая это, в МОН хотят предложить такую модель, чтобы предмет преподавался в межшкольных ресурсных центрах:
"Соответственно учитель, который там будет работать, будет иметь полноценную нагрузку", - отметил замминистра.
Исходя из вышесказанного, не каждая школа получит дрон и современное оснащение в свой кабинет "Защиты Украины" - только так называемые межшкольные центры.
"По предварительным расчетам, будет обновлено ориентировочно 1 500 кабинетов - это одна школа на одну территориальную общину. В больших общинах их может быть больше. Поскольку не все школы имеют старшие классы, то лучше, если это будут межшкольные центры, куда смогут приезжать учащиеся", - рассказал чиновник.
По словам Сташкива, возможен такой вариант, что у учащихся 10-11 классов в течение определенного периода собралось 5-6 часов по "Защите Украины". Тогда один день выделяется именно на этот предмет в межшкольном центре.
В межшкольных центрах смогут учиться дети из разных школ (иллюстративное фото: pixabay.com)
В МОН сообщили, что учителя будут проходить отдельное обучение по использованию дронов.
"Если говорить об условной школе дронов, которая будет работать именно в учебном заведении, то для образовательного процесса будут покупаться не профессиональные FPV-дроны, а более простые, более дешевые модели, которые летают на меньшее расстояние, но выполняют те же функции", - уточнил Сташкив.
По мнению чиновников, в таких условиях школьники могут научиться управлять дронами "понимая суть управления".
Согласно информации МОН, сейчас случаются ситуации, когда "Защиту Украины" преподают учителя физкультуры или других дисциплин - их просто "догружают" этими часами.
В то же время, обеспечить все школы, в которых есть 10-11 классы (их ориентировочно 8 тысяч) качественным оборудованием и материалами, еще и научить всех учителей - сложно.
"Поэтому мы будем предлагать, чтобы каждая община имела хотя бы одну такую школу", - пояснил чиновник.
Он добавил, что обновление кабинетов и обучение учителей охватывает, кроме школ, заведения профессионально-технического и профессионального высшего образования.
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