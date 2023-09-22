Школьники в Украине будут изучать новый предмет, где их научат бороться с коррупцией

Что предполагает проект

Руководитель Офиса добродетели Национального агентства по предотвращению коррупции Ирина Чаговец пояснила, что "Образовательный навигатор" - это системный инструмент повышения прозрачности и добродетели образовательной среды в заведениях общего среднего образования.

Для директоров школ разработают алгоритмы действий, которые позволят формировать деятельность учебного заведения на основе добродетели, прозрачности и открытости. Эти алгоритмы будут касаться пяти направлений:

образовательное лидерство (управление процессами)

состоятельное педагогическое сообщество

прозрачный документооборот и свободный доступ к информации

управление финансами

взаимодействие участников образовательного процесса

В НАПК выражают надежду, что этот продукт поможет детям осознать слово "добродетель" и способствовать распространению этой ценности.

Сейчас проект является пилотным, его тестируют в пяти школах Украины.

Какие еще предметы могут появиться в Украине

Довоенная подготовка и медицина

Институт модернизации содержания образования работает над созданием программы школьных дисциплин для предметов типа "гражданская защита", "довоенная подготовка", "тактическая медицина".

Преподавание этих дисциплин можно будет реализовать с помощью ветеранов, которые будут после войны или с помощью бойцов территориальной обороны.

Сортировка

Такой предмет ввели в некоторых школах Черновцов и планировали начать консультации с другими учебными заведениями по внедрению уроков сортировки мусора. В то же время те, кто предоставляли услуги, могут предложить баки и их вывоз.

ІТ-студии

Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины разработали цифровые образовательные ресурсы - "Обновленная информатика - IT-студии".

Пилот проекта продолжался с сентября 2022 года по август 2023 года. Ученики и учителя высоко оценили эту инициативу. И уже с начала этого учебного года материалы будут доступны всем учреждениям общего среднего образования.