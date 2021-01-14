Шкільні канікули після локдауну: з'явилися нові дати

В Україні традиційно шкільні канікули проходять чотири рази на рік. При цьому через локдаун дати зимових канікул змінилися. У різних регіонах канікули закінчуються в різний час.

Про це повідомляє "Апостроф", який зібрав інформацію про канікули для школярів.

Зимові канікули 2020/2021

Київ. Канікули в столиці були з 25 грудня по 10 січня. Діти почали навчатися з 11 січня, а навчання проходить у віддаленому режимі. Якщо ситуація з пандемією не стане гірше, то діти зможуть сісти за парти вже з 25 січня.

Харків. 1-4 класи залишаються на канікулах до 22 січня, а 5-11 класи з 11 січня навчаються дистанційно.

Одеса. З 28 грудня канікули почалися для 40% учнів. Канікули тривали з 30 грудня до 13 січня.

Дніпро. Школам рекомендували зробити канікули з 25 грудня по 10 січня, а з 11 по 24 січня - проводити навчання дистанційно. Але не всі школи прислухалися до порад.

Вінниця. Навчальний процес у місті продовжили до 30 грудня включно. Канікули почалися з 31 грудня по 10 січня. При цьому до 24 січня навчання буде проходити дистанційно.

Львів. Багато шкіл не змінили дати канікул - з 24 грудня по 11 січня. На час локдауну учні займаються вдома дистанційно. Частина шкіл прийняла рішення, що зимові канікули будуть з 31 грудня по 25 січня. Дистанційного навчання у них не буде, але в цих школах на кілька днів скоротять весняні або літні канікули.

Кропивницький. Канікули для школярів 3-11 класів почалися в різний час, але у всіх закінчилися 10 січня. Для учнів 1-2 класів канікули продовжили до 24 січня.

Мукачево. Шкільні канікули розпочалися з 25 грудня і триватимуть до 25 січня.

Запоріжжя. Була рекомендація провести зимові канікули в школах Запорізької області з 28 грудня по 11 січня. Деякі навчаються дистанційно. Інші школи ввели на весь час локдауну канікули.

Весняні канікули 2021

Навесні шкільні канікули розпочнуться 22 березня і триватимуть до 28 березня включно.

Літні канікули 2021

Канікули традиційно розпочнуться 1 червня і триватимуть до 31 серпня.

Осінні і зимові канікули 2021/2022

Точних дат поки немає, оскільки все може змінитися через карантин. Зазвичай школярі відпочивають з другої половини жовтня до 1 листопада і з 25 грудня по 10 січня.

Нагадаємо, українських випускників чекає приємне нововведення. Вони зможуть отримати премію в розмірі 100 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що в Україні з початку 2021 року школи перейшли на новий санітарний регламент.