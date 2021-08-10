Школярку з Нової Каховки визнали генієм в США, але своє життя дівчина бачить в Україні!

Чим українська школярка підкорила Штати

Учениця 10-А класу Новокаховської школи №1 у червні цього року отримала бронзову медаль Всесвітньої Олімпіади геніїв (там брали участь 5266 учасників з 85 країн світу!).

Крім того, її нагородили грантом на суму 15 тисяч доларів, аби вона могла продовжити навчання (після закінчення школи) у Державному університеті Нью-Йорка в Освего - найбільшому виші США!

Юний геній Вікторія Панченко (скриншот з відео)

У США дівчину нагородили за проєкт очищення річок за допомогою очерету, який здатний виділяти з води забруднюючі речовини.

Для цього Вікторія пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді.

Таке біоплато допоможе очистити річки природніми способами без механічного втручання в екосистему.

Юний геній Вікторія Панченко (скриншот з відео)

Технічною стороною проєкту, який приніс українці світову славу, опікувався тато Вікторії, а повірити у себе допомогла сестра Вероніка, яка також захоплюється наукою. Також увесь час була поруч мама Олена - біолог за освітою.

Зараз дівчина йде на золоту медаль, танцює, займається музикою, в'яже і стверджує: часу вистачає на все! Також Віка вже знає, що присвятить своє життя науці.



Мешканці Нової Каховки пишаються тим, що у їхньому місті живе така зірка. І всі дуже тепло відгукуються про дівчину.

"Вікторія у нас не зірочка, а зірка. Розумниця, скрізь встигає. Ми дуже вдячні її батькам, що так виховують своїх дівчат", - каже директорка школи, де навчається Панченко, Олена Миколаївна.

Зауважимо, що отримувати професію Вікторія планує не у американському виші, а у Національному університеті біоресурсів і природокористування України!

Віка з батьками і сестрою (фото: facebook.com/Елена Панченко)