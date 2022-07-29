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Школярі з Київської області передали дитячі малюнки захисникам на передову

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П'ятниця 29 липня 2022 12:38
Школярі з Київської області передали дитячі малюнки захисникам на передову Фото: школярі з Київської області передали дитячі малюнки захисникам на передову (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Учні Дослідницької загальноосвітньої школи через Favbet Foundation передали українським військовим на передову дитячі малюнки і слова вдячності та підтримки.

Фото дитячих малюнків надали батьки школярів.

"Діти розуміють, що сьогодні доля нашої країни залежить від наших військових. Діти так само, як і всі ми, хочуть зробити свій внесок у перемогу. Думаю, хлопцям на передовій приємно отримати ці малюночки і листівки", - каже мама однієї з учениць Олена Володимирівна.

"Більше всього я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і всі наші герої повернулися додому. Щоб знову можна було їздити на море, не чути сирен і як і скільки хочеш гуляти з друзями", - говорить 9-річна учениця Поліна.

Школярі з Київської області передали дитячі малюнки захисникам на передову

Нагадаємо, дитячі малюнки на передову доставили за сприяння Favbet Foundation. Разом з подарунками від школярів українські військові отримали автомобілі, пальне і засоби індивідуального захисту.

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