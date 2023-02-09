Школы Черкасской области обязали предоставить отчеты о волонтерстве. Родители и учителя возмущаются

Школы Черкасской области должны предоставлять информацию о волонтерской помощи армии. Учебные заведения получили специальные таблицы, где нужно заполнить данные о количестве благотворительных мероприятий, сумме собранной помощи и даже весе собранных продуктов.

Об этом пишет учитель Дмитрий Шакин в группе "Батьки SOS" в Facebook .

Скандал с волонтерством в школах

В школы Черкасской области поступили специальные таблицы, где необходимо заполнить данные о волонтерской деятельности учебных заведений. Среди показателей в документах присутствуют следующие:

количество благотворительных мероприятий

сумма собранной помощи

вес собранных продуктов

количество приобретенных автомобилей, дронов, тепловизоров и т.п.

"Очевидно, эти отчеты нужны для выявления тех школ, которые в силу разных обстоятельств "отстают", и дальнейшей "воспитательной работы" с администрацией. А там соответственно уже и до классных руководителей дойдет очередь "за плохую разъяснительную работу", - пишет Игорь Шакин.

Отчет о волонтерской деятельности школ Черкасс (фото: facebook.com/okolisnyk)

Местная жительница Оксана Колесник написала в Facebook, что школы получили таблицы без сопроводительного письма, где объясняют, зачем нужны эти данные Управлению образования и науки Черкасской ОГА.

"С целью обобщения и популяризации информации о деятельности коллективов учебных заведений по волонтерской деятельности в военный период просим предоставить информационные материалы по прилагаемой форме", - говорится в сопроводительном письме.

Судя по опубликованным постам, письма с таблицами поступили в школы 7 февраля, однако уже сегодня информацию нужно предоставить.

Педагоги и родители возмутились такому требованию Управления образования, ведь в законодательстве Украины подобных указаний нет.

"Этот идиотизм должен быть "прославлен". Что там у нас в законах "Об образовании", "Об общем среднем образовании"? Какие функции, задачи, ответственность учебных заведений? Дамы и господа, вы угорели?" - эмоционально выразилась Оксана Колесник.

Интересно, что подобные запросы поступили только в школы Черкасс. Реакций Министерства образования и науки пока не последовало.