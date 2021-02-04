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Діти

У школі Кропивницького масово отруїлися діти: в їдальні виявили "букет" мікроорганізмів

Автор: Людмила Жукова

В одній зі шкіл Кропивницького відбулося масове відправлення дітей. Більше десяти учнів 1-4 класу звернулися до медиків через слабкість, нудоту, двоє з них госпіталізовані. Зараз фахівці з'ясували, що ж стало причиною отруєння школярів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, в зразках їжі й в змивах з поверхонь у шкільній їдальні виявили цілий "букет" мікроорганізмів, які могли викликати харчове отруєння у дітей. Серед них і патогенний стафілокок. Крім того, і самі продукти були неналежної якості.

Після жахливої події у школі прийняли рішення провести дезінфекцію. Інші школи міста будуть перевіряти фахівці.

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В школі Кропивницького отруїлися діти

Нагадаємо, що 28 січня батьки учнів молодшої школи, які не прийшли на уроки, отримали повідомлення зі скаргами на слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури. До обіду ще четверо дітей звернулися за допомогою до медсестри.

29 січня робота їдальні була припинена. В той самий час, учні 1-4 класів тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

Як ми раніше писали, в березні минулого року у Вінницькій області понад 10 школярів потрапили до лікарні через отруєння парами газу. Через інцидент поліція відкрила кримінальну справу.

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