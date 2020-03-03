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У Вінницькій області 11 школярів госпіталізовані через отруєння парами газу

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 20:24
У Вінницькій області 11 школярів госпіталізовані через отруєння парами газу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

11 школярів віком 13 та 14 років  госпіталізовані

У Вінницькій області, в м. Могилів-Подільський, сьогодні, 3 березня, 18 школярів звернулись за медичною допомогою через отруєння парами газу, 11 з них - госпіталізовані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції.

Повідомляється, що до поліції звернулися зі скаргою, що на одній з вулиць міста відчутно різкий запах газу.

"Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що підлітки отруїлись парами газу (газоліну - пропану). Витік газу стався під час заміни балону поблизу кафе, що знаходиться поруч з навчальним закладом. Діти, які перебували поряд, отруїлись його парами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 школярів віком 13 та 14 років госпіталізовані.

"На місці події проведені першочергові слідчі дії. Газовий балон вилучено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на той самий строк або без нього", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Дніпрі в одній зі шкіл розпорошили суміш з перцевого балончика, в результаті вісьмох учнів госпіталізували.

Раніше у Черкасах у школі №29 розпорошили газ, через що в лікарню було госпіталізовано 20 учнів. Інцидент стався 10 вересня близько 12:30. Повідомляється, що агресивну газову суміш було розпорошено в фойє школи.

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