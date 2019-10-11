У школі Харкова під час уроків обвалилася стеля: деталі НП і відео

В одній зі шкіл Харкова під час навчальних занять обвалилася стеля. При цьому елементи стелі не такі старі - це сучасне плиткове покриття на основі каркаса з алюмінієвих перекриттів. Подробиці інциденту повідомляються в сюжеті ТСН.

НП сталася об 11:00 в шкільному класі на верхньому поверсі. На щастя, у момент обвалу була перерва, і діти вийшли з класу.

Керівництво школи №121 стверджує, що нічого надзвичайного не сталося - обвалилася штукатурка. До речі, ремонт стелі був зроблений всього два роки тому за рахунок батьківських внесків.

Але при косметичному ремонті не врахували, що над новим перекриттям залишилася стара штукатурка з глини і піску, яка обвалилася, зруйнувавши стелю.

Навчальному закладу вже 65 років, і капремонт за цей час жодного разу не проводився. Стеля просто вичерпала свій ресурс.

Школа Харкова потрапила у скандал через обвал стелі (відео: YouTube/ТСН)