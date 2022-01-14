У школах Львівської області в їдальні принижують дітей-пільговиків. Дивіться, як виглядають страви

В Україні з 1 січня змінилося харчування для дітей у школах та садочках. Але також стало відомо про те, що в деяких навчальних закладах "дискримінують" дітей від дітей, яким надані пільги. Зокрема, меню в учнів різні.

Про це повідомила у Facebook Юлія Дмитрук.

"У Червоноградських школах (Львівська область) з 10 січня 2022 року дискримінують дітей пільгових категорій (дітей учасників АТО, дітей-сиріт, незаможних, багатодітних). По суті - діти пільговики отримують харчування в початкових класах (1-4) безкоштовно і вартість їх порції становить 34 грн. Решта ж учнів купують собі порцію за 35 грн", - повідомила жінка.

Дмитрук зазначила, що меню дітей відрізняється, а діти без пільг підсміюються над іншими.

"Тобто, якщо в класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від інших однокласників. Діти підсміюються над пільговиками, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці. Невідомо, хто дав таку вказівку, але така ситуація є в багатьох школах Червонограда", - зазначає Юлія.

Вона повідомила, що на фото контрольні порції з їдальні загальноосвітньої школи N11 Червонограда.

"Рис і риба для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета для непільговиків. Така собі сегрегація", - резюмувала Юлія.

У школах Червонограда різне меню для дітей-пільговиків (фото: facebook.com/groups/1447547535497898)

Думки розділилися

В коментарях думки українців розділилися. Одні вважають, що це дискримінація з дитинства, інші ж впевнені, що так в шкільних їдальнях було завжди.