У школах Львівської області в їдальні принижують дітей-пільговиків. Дивіться, як виглядають страви
В Україні з 1 січня змінилося харчування для дітей у школах та садочках. Але також стало відомо про те, що в деяких навчальних закладах "дискримінують" дітей від дітей, яким надані пільги. Зокрема, меню в учнів різні.
Про це повідомила у Facebook Юлія Дмитрук.
"У Червоноградських школах (Львівська область) з 10 січня 2022 року дискримінують дітей пільгових категорій (дітей учасників АТО, дітей-сиріт, незаможних, багатодітних). По суті - діти пільговики отримують харчування в початкових класах (1-4) безкоштовно і вартість їх порції становить 34 грн. Решта ж учнів купують собі порцію за 35 грн", - повідомила жінка.
Дмитрук зазначила, що меню дітей відрізняється, а діти без пільг підсміюються над іншими.
"Тобто, якщо в класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від інших однокласників. Діти підсміюються над пільговиками, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці. Невідомо, хто дав таку вказівку, але така ситуація є в багатьох школах Червонограда", - зазначає Юлія.
Вона повідомила, що на фото контрольні порції з їдальні загальноосвітньої школи N11 Червонограда.
"Рис і риба для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета для непільговиків. Така собі сегрегація", - резюмувала Юлія.
У школах Червонограда різне меню для дітей-пільговиків (фото: facebook.com/groups/1447547535497898)
Думки розділилися
В коментарях думки українців розділилися. Одні вважають, що це дискримінація з дитинства, інші ж впевнені, що так в шкільних їдальнях було завжди.
- І ця країна називає себе людяною?? Пільговики скоро будуть через окремі двері ходити, як чорношкірі в Америці у середині 20 ст?? Як це взагалі можливо, щоб діти захисників цієї ж землі сиділи за окремим столом, ще й з гіршою їжею? Це така форма вдячності від держави? За таку країну аж так кортить покласти життя! Щоб вона потім дітям шматка жаліла.
- Нормальна їжа, в обох тарілках. А пільговим категоріям, ще в моєму дитинстві, завжди накривали окремо.
- Ну їжа дійсно на вигляд ніби нормальна в обидвох тарілках. Хіба, що на смак може не дуже, тоді в ту сторону треба розбиратися.
- Окремий стіл - це скрізь напевно...що б не об'їли випадково платників...
- Як на мене, харчування має бути однаковим, так обіди різні, питання навіщо це робити? Навіщо?