У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)

У Києві сьогодні учні всіх 566 шкіл йдуть на літні канікули, і в 2021 році в столиці звучать Останні дзвоники в столиці для 18,5 тисячі випускників 11 класів, а ще 27 тисяч дев'ятикласників отримують свідоцтво про базову середню освіту.
Про це 28 травня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба Київської міськради.
Градоначальник в онлайн-режимі під час свого брифінгу дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл.
Відзначають закінчення навчального року і початок канікул випускники, як і торік, в умовах карантину через епідемію коронавірусу, і заходи проходять з обмеженнями.
Серед карантинних правил, зокрема, це:
Зауважимо, що на цей час майже всі області України знаходяться в жовтій зоні, а це означає, що випускні проводити можна, та з деякими обмеженнями.
Зараз школи та ліцеї столиці публікують в мережі фото з розповідями, як пройшли заходи в День останнього дзвоника.
Святкування Останнього дзвоника в Києві (фото: facebook.com/PSObolon268)
При цьому в деяких навчальних закладах відгуляли випускні навіть раніше - ще 27 і 26 травня.
Деякі школярі в Києві відзначили закінчення навчання 26 травня
Зазначимо, що вже з понеділка, 31 травня, в Києві 325 тисяч учнів виходять на канікули, але випускників ще чекає завершення ЗНО і вступна кампанія.
Раніше ми розповідали, що не всі українські школярі підуть на канікули, а деяким навчання продовжили.