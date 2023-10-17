В школах Киева дети будут учиться на каникулах? Появился документ

В Департаменте образования и науки КГГА выпустили рекомендации о проведении во время осенних каникул компенсаторных занятий, индивидуальных и групповых консультаций по преодолению образовательных разрывов и образовательных потерь.

В документе указано, что в прошлом учебном году были проведены мониторинговые исследования в 8 и 10 классах заведений общего среднего образования города Киева по пяти предметам: украинскому языку, истории, математике, физике и химии.

В этом учебном году планируется провести такие мониторинговые исследования – по результатам I и II семестра. Соответственно, в период осенних каникул предлагается:

Учителям завершить к началу каникул анализ результатов обучения и использовать осенние каникулы для проведения компенсаторных занятий, индивидуальных/групповых консультаций с отдельными учащимися по базовым темам, учитывая результаты мониторинга и проведенного анализа с целью преодоления образовательных потерь и разрывов образования.

В случае необходимости – перераспределить часы на изучение отдельных тем, учитывая возможность непредвиденных ситуаций в осенне-зимний период (отключение электроэнергии, интернета, воздушные тревоги и т.п.).

Руководителям учебных заведений при необходимости необходимо внести изменения в положение о внутренней системе и организовать работу осенних консультационных школ, индивидуальных компенсаторных занятий и консультаций для учащихся.

Также – организовать для педагогических работников курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, вебинары по методикам выявления учебных потерь и разрывов.

Обеспечить работу школьных кружков и секций

Провести разъяснительную работу среди родителей о возможности посещения их детьми предметных компенсаторных занятий, а также кружков и секций – во время каникул.

Полностью прочитать документ можно по этой ссылке.