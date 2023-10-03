Осенние каникулы в 2023 году: когда и сколько школьники будут отдыхать

Совсем скоро в украинских школах начнутся осенние каникулы. В большинстве школ они будут коротким - всего одну неделю. Точный график отдыха каждая школа может определить индивидуально, тем более, что к концу октября ситуация в энергетике может измениться - из-за возможных обстрелов со стороны РФ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в 2023 году школьники будут отдыхать и сколько дней.

График учебного года

Министерство образования и науки Украины установило даты учебного года - с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

Структуру образовательного процесса и длительность каникул учебные заведения будут определять самостоятельно.

Обязательное условие, которое указано в законе "О полном общем среднем образовании", это - у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха на протяжении года.

Приблизительный график:

Осенние каникулы - с 23 по 29 октября

Зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января или с 30 декабря по 14 января

Весенние каникулы - с 25 по 31 марта

Летние каникулы - с 28 июня по 31 августа (или с дня окончания учебного года)

Кроме того, предусмотрены дополнительные каникулы для первоклашек в феврале - с 19 по 25 февраля. Однако этот отдых также будет предоставлен по решению руководства учебного заведения.

Последние звонки в школах запланированы на 31 мая 2024 года. А до 28 июня будет проводиться аттестация, различные образовательные мероприятия и компенсаторные занятия для устранения образовательных потерь.

Осенние каникулы в 2023 году

В Киеве уже определились с датами не только осенних каникул, но и всех остальных. 1 семестр - с 1 сентября до 22 декабря, 2 семестр - с 8 января по 31 мая.

Осенние каникулы - 23-29 октября (в области часть школ уйдет на отдых с 30 октября по 7 ноября)

Зимние каникулы - с 23 декабря по 7 января

Весенние каникулы - с 25 по 31 марта

Каникулы для первоклассников - с 19 по 25 февраля (дополнительные)

Харьков, Полтава, Житомир, Львов - дети будут отдыхать с 23 по 29 октября.

В Днепре и Черкассах даты осенних каникул сместили - школьники пойдут на отдых 30 октября и вернутся за парты 7 ноября.

В Ивано-Франковске осенние каникулы отменили, но дети, скорее всего, получат более длинные каникулы зимой.

По словам мера Ивана-Франковска, детей раньше отпустят на зимние каникулы и чуть позже они вернутся к учебе. Это связано с отопительным сезоном и общей безопасностью.

Будут ли длительные каникулы у школьников в этом году

В МОН отмечают, что на продолжительность каникул в этом учебном году может повлиять множество факторов: ситуация с безопасностью, перебои со светом и теплом из-за российских обстрелов.

При этом в министерстве готовы к тому, что школы могут ввести длительные каникулы - в каждом конкретном заведении и только в случае необходимости.

"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы", - сказал заместитель министра образования Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.