"Школа - это часть жизни": украинка рассказала о системе образования в Великобритании

Как учатся в школах Великобритании

По словам Ольги, школы в Британии - это не только место, где в тебя вкладывают знания. Это также важное место для социализации, поэтому тамошнее образование всячески этому способствует.

К примеру, детям дают долгие перерывы по 30 минут, чтобы они могли поесть или даже посетить короткое занятие в кружке.

"Это может быть рисование, барабаны, укулеле, шахматы, футбол, ферма. То есть нет идеи, что наконец-то отсидеть все эти скучные уроки и идти домой жить жизнь. Школа - часть жизни, а не отдельное гетто", - пишет Ольга.

В британских школах образование якобы разделено на два уровня - младшую и старшую школу. Первая - это будто продолжение детского сада, где ребенка в игровой форме готовят к дальнейшему образованию.

А вот старшая школа начинается с 11 лет, и здесь, как пишет украинка, начинается жизнь. Все предметы, которые в Украине часто называют ненужными, в старшей школе в Британии играют совсем другими красками.

В Великобритании школьное образование разделено на младшую и старшую школу (фото: Getty Images)

К примеру, на физкультуре дети каждого семестра изучают определенный вид спорта: футбол, регби, баскетбол и т.д. Следует добавить, что именно привитию любви к спорту в школах Британии уделяют достаточно много времени.

На уроках музыки дети могут получить музыкальный инструмент и учиться на нем играть. А если есть желание, то еще остаться на кружок после урока и поиграть на любимом инструменте.

Так же, как в Украине, в Британии дети изучают технологии. Иначе предмет называется "труд". По словам Ольги, на уроках школьники часто готовят, работают с текстилем, деревом. Она отмечает, что таким образом уроки труда готовят к реальной жизни.

Украинские школьники также изучают химию, биологию и физику. А вот в Великобритании эти предметы объединены в один, который называется "наука". Во время этих занятий дети обычно проводят эксперименты или исследования, чтобы изучать материал наглядно.

Школьные предметы максимально приближают к реальной жизни, чтобы таким образом подготовить к нему школьников (фото: Getty Images)

Из интересного в британских школах есть предмет фермерства, где дети буквально учатся ухаживать за хозяйством. Ольга пишет, что у учительских даже есть яйца, снесенные школьными птицами.

Стоит добавить, что именно такое образование в государственной школе Великобритании. За весь этот перечень активностей, которые на самом деле являются обычными предметами, родители школьников ничего не платят из своего кошелька.