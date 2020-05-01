Школа онлайн відзначилася новим скандалом: тепер Усик "проводить уроки"

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Українська школа-онлайн допустила новий "ляп"

Всеукраїнська школа-онлайн під час карантину вже не перший раз допускає помилки, які в мережі з великим задоволенням обговорюють українці. Крім "ляпів" викладачів, тепер школу розкритикували за нове упущення. Справа в тому, що замість уроку про збройну агресію РФ в Україні, учням показали відео з боксером Олександром Усиком.

На сайті Міністерства освіти і науки у розкладі для 11 класу з всесвітньої історії значилася тема "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".

Однак на офіційному каналі МОН на YouTube замість цього показали інший урок, в якому Усик розповідав про науково-технологічну революцію.

У МОН виправдалися за таку помилку "технічними нюансами".

Українська школа онлайн показала Усика замість запланованого уроку (Facebook)

Зазначимо, що боксер Олександр Усик останнім часом став частим учасником скандальних заголовків в ЗМІ. Спортсмен проводить прямі ефіри і спілкується з журналістом Анатолієм Шарієм, потім заявляє, що йому подобається, коли його ім'я вимовляють по-російськи, а не по-українськи та інше.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.