ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Школа онлайн відзначилася новим скандалом: тепер Усик "проводить уроки"

STYLERЖиття    01.05.2020 - 13:05
Школа онлайн відзначилася новим скандалом: тепер Усик "проводить уроки"
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Українська школа-онлайн допустила новий "ляп"

Всеукраїнська школа-онлайн під час карантину вже не перший раз допускає помилки, які в мережі з великим задоволенням обговорюють українці. Крім "ляпів" викладачів, тепер школу розкритикували за нове упущення. Справа в тому, що замість уроку про збройну агресію РФ в Україні, учням показали відео з боксером Олександром Усиком.

На сайті Міністерства освіти і науки у розкладі для 11 класу з всесвітньої історії значилася тема "Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна".

Однак на офіційному каналі МОН на YouTube замість цього показали інший урок, в якому Усик розповідав про науково-технологічну революцію.

У МОН виправдалися за таку помилку "технічними нюансами".

Українська школа онлайн показала Усика замість запланованого уроку (Facebook)

Зазначимо, що боксер Олександр Усик останнім часом став частим учасником скандальних заголовків в ЗМІ. Спортсмен проводить прямі ефіри і спілкується з журналістом Анатолієм Шарієм, потім заявляє, що йому подобається, коли його ім'я вимовляють по-російськи, а не по-українськи та інше.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.

У МОН анонсували мовні зміни в програмах середньої та старшої школи Всеукраїнська школа онлайн під загрозою: вчителі бояться проводити уроки
Новини України школа
Lite
On Top