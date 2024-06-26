Жалко выбрасывать? Вот, как можно использовать старые кухонные принадлежности

Использовать кухонные лопатки для ремонта

Слово "лопатка" используется для описания различных кухонных инструментов; обычно это плоский кусок силикона или резины с как минимум одним закругленным краем, который прикреплен к длинной плоской ручке.

На кухне лопатку используют, чтобы соскоблить остатки теста для пирога из миски для смешивания или соус из кастрюли. Кроме этого, такие принадлежности позволяют избежать комочков при замешивании теста.

Однако, если со временем после приготовления разнообразных блюд лопатка приобрела устойчивый оранжевый оттенок или начала трескаться, ее не стоит использовать для приготовления пищи.

Вместо этого она может помочь при ремонте или рисовании с ребенком - чтобы собрать последние капли краски, морилки или полиуретана из банки.

Сделать дренаж для растений из дуршлагов и ситечек

Если ваш надежный металлический дуршлаг или ситечко покрылся ржавчиной, сначала воспользуйтесь стальной ватой, чтобы снять как можно больше ржавчины, а затем используйте его для садоводства.

Многим комнатным растениям требуются горшки с дренажом, и эти, в прошлом кухонные, "инструменты" идеально подходят. Вам нужно будет только найти больший наружный горшок или кашпо, который подойдет к дуршлагу.

Использовать старые чайники и кувшины в садоводстве

Если вы думаете о том, чтобы выбросить на помойку керамический чайник со сколами или трещинами, стеклянный кувшин, или мерный стаканчик - попробуйте использовать его для другого.

Например, если посуда еще может держать воду, используйте ее для полива растений. То же самое можно сделать со слегка ржавым металлическим чайником, предварительно обработав его стальной ватой, чтобы удалить как можно больше ржавчины.

А если вы занимаетесь живописью, кувшины и чайники могут выполнить сразу две функции - быть объектом для изображения и держать воду для мытья кистей.

Использовать толкушку для других продуктов

После определенного времени использования, толкушка для картошки, особенно деревянная, может стать не такой чистой, а, соответственно, безопасной.

Однако ее все еще можно использовать для измельчения орехов или печи для десертов - если продукты находятся в пленке или пакете.

К тому же толкушка прекрасно подходит для разбивания комков в мешках с землей или песком для комнатных растений и трамбования почвы в вазонах.