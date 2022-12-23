Вред или польза: нутрициолог объяснила, какие последствия от употребления яблочного уксуса

Как влияет яблочный уксус на организм

"Многие говорят, что это лекарство от множества заболеваний, таких как: грибок, ушные инфекции, диабет, ангина. Уксус якобы влияет на здоровье сердца, помогает худеть и улучшает состояние кожи. Но давайте разбираться так ли это", - пишет эксперт.

Употребление яблочного уксуса может иметь как отрицательные, так и положительные последствия на организм. Все зависит от того, кто именно и сколько его употребляет.

"На основе 7 исследований и более 300 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, было доказано, что яблочный уксус снижает уровень сахара и гликированного гемоглобина. А также способствует похудению, снижая соотношение инсулина и глюкагона, тем самым способствует сжиганию жира," - отмечает эксперт. .

Также яблочный уксус улучшает метаболизм при диабете из-за увеличения такого фермента, как активированная протеин-киназа. Она ускоряет сжигание сахаров и жиров в печени. А также уменьшает накопление жиров.

Положительное влияние яблочного уксуса на здоровье доказано и при кандидозе - молочнице.

"Еще в 2018 году появилось подтверждение, что неразбавленный яблочный уксус является антибактериальным средством и угнетает рост грибка Candida на теле и в желудке. Также нормализует кислотность желудка, и тем улучшает пищеварение", - добавляет нутрициолог.

Яблочный уксус также полезен и для волос. В частности, его можно добавлять в воду для ополаскивания.

"Проблемы с кожей головы, незначительные инфекции и зуд обычно вызваны активизацией размножения микроорганизмов. Яблочный уксус богат витаминами С и В, а также минералами полезными для волос - марганец, кальций, калий, железо. Он содержит а-гидроксикислоту, которая отшелушивает орогевшие клетки, оказывает противовоспалительное действие и помогает избавиться от перхоти", - объясняет эксперт.

Однако наряду с полезными свойствами яблочный уксус имеет и побочные эффекты.

Какой вред от яблочного уксуса:

задержка опорожнения желудка - несварение

вымывания кальция и потеря костной массы

эрозия зубной эмали

ожоги горла и кожи

отрицательное взаимодействие с некоторыми лекарствами от диабета (инсулин, инсулиностимулирующие препараты), дигоксином (ланоксином).

"Помните, что уксусная кислота может повредить зубную эмаль. При пероральном приеме пейте раствор через соломинку, после чего прополощите рот теплой водой. Если наблюдается тошнота, отрыжка - немедленно прекратите употребление уксуса", - отмечает эксперт.

Также нутрициолог отмечает, что важно не смешивать яблочный уксус с едой. В противном случае это приведет к нейтрализации кислой среды.