Шкода чи користь: нутриціолог пояснила, які наслідки від вживання яблучного оцту

Як впливає яблучний оцет на організм

"Багато хто каже, що це ліки проти численних захворювань, таких як: грибок, вушних інфекції, діабет, ангіна. Оцет начебто впливає на здоровʼя серця, допомагає худнути і покращує стан шкіри. Але давайте розбиратися чи це так", - пише експертка.

Споживання яблучного оцту може мати як негативні, так і позитивні наслідки на організм. Усе залежить від того, хто саме і скільки його вживає.

"На основі 7 досліджень і більше ніж 300 пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, було доведено, що яблучний оцет знижує рівень цукру і глікованого гемоглобіну. А також сприяє схудненню, знижуючи співвідношення інсуліну і глюкагону, тим сами сприяє спалювання жиру," - наголошує експертка.

Також яблучний оцет покращує метаболізм при діабеті через збільшення такого ферменту як активована протеїнкіназа. Вона прискорює спалювання цукрів і жирів у печінці. А також зменшує накопичення жирів.

Позитивний вплив на організм яблучного оцту виявили і при кандидозі - молочниці.

"Ще у 2018 році з'явилося підтвердження, що нерозведений яблучний оцет є антибактеріальним засобом і пригнічує ріст грибка Candida на тілі і у шлунку. Також нормалізує кислотність шлунку і тим покращує травлення", - додає нутриціолог.

Яблучний оцет також корисний і для волосся. Зокрема його можна додавати у воду для споліскування.

"Проблеми зі шкірою голови, незначні інфекції і свербіж зазвичай викликані активізацією розмноження мікроорганізмів. Яблучний оцет багатий на вітаміни С і В, а також на мінерали корисні для волосся - марганець, кальцій, калій, залізо. Він містить а-гідроксикислоту, яка відлущує зроговілі клітини, має протизапальну дію і допомагає позбутися від лупи", - пояснює експертка.

Проте поряд із корисними властивостями яблучний оцет має і побічні ефекти.

Яка шкода від яблучного оцту:

затримка спорожнення шлунка - нетравлення

вимивання кальцію і втрата кісткової маси

ерозія зубної емалі

опіки горла і шкіри

негативна взаємодія з деякими ліками проти діабету (інсулін, інсуліностимулюючі препарати), дигоксином (ланоксіном).

"Пам'ятайте, що оцтова кислота може пошкодити зубну емаль. При пероральному прийомі пийте розчин через соломинку, після чого прополощіть рот теплою водою. Якщо спостерігається нудота, відрижка - негайно припиніть споживання оцту", - наголошує експертка.

Також нутриціолог наголошує, що важливо не змішувати яблучний оцет з їжею. Інакше це призведе до нейтралізації кислого середовища.