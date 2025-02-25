Кожаные брюки в самом модном оттенке 2025: стилист показала, как создать трендовый "лук"

Цвет

Весной 2025 года особое внимание стоит обратить на брюки насыщенных и глубоких оттенков - от бургунди и темно-зеленого до пастельных и нейтральных тонов. Материалы становятся более разнообразными, с интересными текстурами - от гладкой до матовой кожи.

Фасоны

Кожаные брюки остаются актуальными в самых разных силуэтах - от классических прямых и слегка расклешенных до обтягивающих моделей и брюков с высокой талией. Главное, чтобы они идеально сочетались с верхом, будь то уютный свитер, стильная рубашка или жакет в стиле оверсайз.

С чем носить

Кожаные брюки прекрасно комбинируются с различными стилями. Они идеально подходят как для повседневных образов - с кроссовками или ботинками, так и для более элегантных и вечерних - с туфлями на каблуке и красивыми топами. Также стоит обратить внимание на аксессуары, которые помогут подчеркнуть стиль - от крупных украшений до сумок с яркими акцентами.

Почему кожаные брюки в тренде весной 2025

Текстура и внешний вид кожаных брюк подчеркивают индивидуальность и уверенность. В сезоне весна-2025 они становятся неотъемлемой частью модных гардеробов, а их практичность и долговечность делают их идеальным выбором для любого случая.

Как создать интересный образ на каждый день

Стилист показала "лук" в стиле известного десерта "Пьяная вишня". Основой ее образа стали именно широкие брюки в самом модном оттенке сезона - бордо или, как его еще называют, бургунди.

Кожаные брюки она дополнила коричневой рубашкой в клетку, поверх которой надела интересный жакет из бархата. Чтобы подчеркнуть линию талии, Шевченко использовала ремень в тон к верху.

Завершить образ она решила ожерельем с крупными бусинами в тон к брюкам, бордовом беретом, а также замшевой сумкой шоколадного оттенка с оригинальным брелоком - еще одним трендом 2025 года.