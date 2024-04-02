Шесть простых способов усилить сигнал Wi-Fi дома

Еще несколько десятков лет назад интернет был доступен только в стационарных компьютерах. Сегодня технологии достигли того уровня, когда беспроводной доступ к сети можно получить из мобильных устройств, находясь в любом месте, где стабилен сигнал от базовой станции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о простых способах улучшить сигнал Wi-Fi дома.
При подготовке материала использовались следующие источники: WIRED, Forbes, PCMag.
Причины плохой связи с роутером
От положения роутера зависит качество сигнала. Как и где нужно устанавливать устройство:
Наилучшим вариантом будет разместить маршрутизатор в центре квартиры на уровне стола или выше, чтобы всенаправленная антенна могла оптимально использовать все направления излучения.
Важно учитывать, что различные материалы стен оказывают разное влияние на качество сигнала. Меньшее воздействие на прием имеют перегородки из гипсокартона и дерева, в то время как железобетонные структуры являются основными препятствиями для распространения сигнала.
Предметы с высоким содержанием металла, такие как бытовая техника, могут также ухудшить качество связи, поэтому рекомендуется минимизировать их присутствие в помещении.
Как исправить ситуацию с плохим Wi-Fi сигналом в квартире
Если вы находитесь в двухэтажном здании, рекомендуется разместить устройство в центре дома, например, на втором этаже, чтобы обеспечить равномерное распределение сигнала по всему строению. В случае наличия бетонных или железобетонных перекрытий в доме, на каждом этаже можно установить отдельный усилитель сигнала для улучшения его приема.
Близкое расположение электронных устройств, проводов, металлических дверей, железобетонных перегородок, утеплителя на стенах, галогенных ламп, зеркал и других объектов может негативно сказываться на распространении сигнала связи.
Качество сигнала обычно снижается при наличии бытовой техники рядом с маршрутизатором. Рекомендуется разместить роутер в месте, удаленном от микроволновой печи, холодильника и телевизора.
Иногда даже у продвинутых устройств возникают проблемы с сигналом, которые можно решить, обновив программное обеспечение (ПО) вовремя. Важно регулярно проверять уведомления устройств, поскольку некоторые маршрутизаторы предупреждают о наличии нового ПО.
При приобретении роутера необходимо обязательно закрыть доступ для посторонних лиц и установить собственный пароль. Также можно улучшить сигнал Wi-Fi, изменяя настройки роутера.
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