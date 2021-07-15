Широкий канал і вітряні млини: як виглядає елітна резиденція Ющенко під Києвом

Раніше на цьому місці знаходився старий, більш скромний особняк Віктора Ющенко. Але потім він звів величезний будинок, який в рази більше, ніж раніше.

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

Територія його володінь становить 3,5 гектара. Дану місцевість Ющенко ще вибрав, коли був главою НБУ. Дорога від траси до його дому якісно заасфальтована, горять всі ліхтарі і навіть є камери спостереження.

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

На великій ділянці знаходиться сад, ферма, пасіка, вітряні млини, столярна майстерня та кілька водойм, на одному з яких встановлені рибальські містки. Також є велика крита тераса з місцем для барбекю.

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (скріншот з відео)

Віктор Ющенко також вирішив захиститися від сторонніх очей. Він вирив навколо своєї території канал близько трьох метрів шириною. Крім того, цей рів болотистий.

Колишній президент займається сільгосп-господарством. Частина території відведена для вигулу коней. Також є кілька городів і теплиця.

Резиденція Віктора Ющенка під Києвом (відео: YouTube)