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Шили в суворій секретності: як виглядає українське диво-плаття за півмільйона доларів (відео)

STYLERЖиття    13.11.2019 - 07:04
Шили в суворій секретності: як виглядає українське диво-плаття за півмільйона доларів (відео)
Дизайнерка Ірина Марчук створила найдорожче плаття в Україні (Фото: колаж РБК-Україна)

Найдорожче плаття увійшло до Книги рекордів України

Найдорожче плаття в Україні вартістю в півмільйона доларів увійшло до вітчизняної Книгу рекордів. Дизйнером розкішного вбрання є Ірина Марчук, яка використала для його створення діаманти в 109.35 карат, камені Swarovski, а сама сукня вагою близько 60 кг розшита золотом найвищої проби.

На сайті record.org.ua зазначили, що на підготовку до виготовлення плаття пішло майже 3 місяці. Майстри бренду "Ірина Марчук" розповіли, що колосальна робота була проведена в суворій секретності та під пильним наглядом охорони.

Шили в суворій секретності: як виглядає українське диво-плаття за півмільйона доларів (відео)

Дизайнерка Ірина Марчук створила найдорожче плаття в Україні (Фото: record.org.ua)

Незвичайне плаття було презентовано в ході показу нової колекції дизайнерки, що пройшла в столичному комплексі Queen Kyiv. Були запрошені представники бізнесу та зірки українського шоу-бізу. Ведучими стали Лілія Ребрик та Григорій Решетник.

Сукня від дизайнерки Ірини Марчук увійшла до Книги рекордів України (Фото: record.org.ua / best people club)

Своє диво-плаття представила сама Марчук, отримавши від гендиректорки Книги рекордів України Анни Крисюк диплом рекордсмена України.

Відео: Дизайнерка Ірина Марчук створила найдорожче плаття в Україні

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