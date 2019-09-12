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Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів

Lite » Мода 12.09.2019 - 11:56
Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів
Анна Буткевич на подіумі New York Fashion Week (фото: прес-служба актриси)

Акторці довелося ледь не "з нуля" вивчати основи модельної справи

Українська актриса і телеведуча Анна Буткевич виступила в якості моделі на показах трьох дизайнерів на New York Fashion Week, яка проходить прямо в ці дні. Зазначимо, що з 31 серпня по 4 вересня в Києві проходив тиждень моди - Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020! У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і маса цікавих локацій.

Кілька років тому актриса стала обличчям колекції популярного українського дизайнера Андре Тана, але її дебют в якості моделі відбувся тільки зараз, в рамках NYFW.

У Нью-Йорк Анна прилетіла за спеціальним запрошенням компанії Nolcha – одного з організаторів fashion-шоу і показів у рамках нью-йоркського тижня моди. Наприкінці минулого року під час зйомок фільму в Лос-Анджелесі, який скоро вийде в прокат, Анну помітили продюсери компанії і вже тоді зацікавилися нею, як моделлю.

Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів

Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів

Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів

Анна Буткевич під час Тижня моди в Нью-Йорку (фото: прес-служба актриси)

На подіумі в Нью-Йорку актриса продемонструвала три концептуальні street-style look-а з колекцій сезону SS'20.

"Дефілювати по подіуму виявилося досить складною, але дуже цікавою роботою, – ділиться Анна. – Протягом двох тижнів до показу я щодня готувалася, "вчилася ходити", за кілька годин займалася з тренером. 42 години я відточувала правильну поставу, темп ходьби і дихання! Мені здається, тепер про модельну ходу я знаю все. Але я не зупинилася на цьому, і до дефіле я поставилася як до нової ролі. А те, що роль була без слів, стало самим цікавим. Адже настрій своїх образів і колекції в цілому потрібно було передати і показати невербально: з допомогою ходи, рухів, виразу очей. Неймовірний досвід! Тепер я бачила NYFW не тільки з глядацького залу, але і з подіуму. І це не менш захоплююче, повірте!", - ділиться емоціями і новим досвідом Анна Буткевич.

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