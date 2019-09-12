Українська актриса дебютувала на подіумі New York Fashion Week на показах відразу трьох дизайнерів

Анна Буткевич на подіумі New York Fashion Week (фото: прес-служба актриси)

Акторці довелося ледь не "з нуля" вивчати основи модельної справи

Українська актриса і телеведуча Анна Буткевич виступила в якості моделі на показах трьох дизайнерів на New York Fashion Week, яка проходить прямо в ці дні. Зазначимо, що з 31 серпня по 4 вересня в Києві проходив тиждень моди - Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020! У цьому році, крім 45-ти шоу і презентацій з участю 64-х брендів, гостей чекають 5 спеціальних проектів, 6 лекцій і маса цікавих локацій.

Кілька років тому актриса стала обличчям колекції популярного українського дизайнера Андре Тана, але її дебют в якості моделі відбувся тільки зараз, в рамках NYFW.

У Нью-Йорк Анна прилетіла за спеціальним запрошенням компанії Nolcha – одного з організаторів fashion-шоу і показів у рамках нью-йоркського тижня моди. Наприкінці минулого року під час зйомок фільму в Лос-Анджелесі, який скоро вийде в прокат, Анну помітили продюсери компанії і вже тоді зацікавилися нею, як моделлю.

Анна Буткевич під час Тижня моди в Нью-Йорку (фото: прес-служба актриси)

На подіумі в Нью-Йорку актриса продемонструвала три концептуальні street-style look-а з колекцій сезону SS'20.

"Дефілювати по подіуму виявилося досить складною, але дуже цікавою роботою, – ділиться Анна. – Протягом двох тижнів до показу я щодня готувалася, "вчилася ходити", за кілька годин займалася з тренером. 42 години я відточувала правильну поставу, темп ходьби і дихання! Мені здається, тепер про модельну ходу я знаю все. Але я не зупинилася на цьому, і до дефіле я поставилася як до нової ролі. А те, що роль була без слів, стало самим цікавим. Адже настрій своїх образів і колекції в цілому потрібно було передати і показати невербально: з допомогою ходи, рухів, виразу очей. Неймовірний досвід! Тепер я бачила NYFW не тільки з глядацького залу, але і з подіуму. І це не менш захоплююче, повірте!", - ділиться емоціями і новим досвідом Анна Буткевич.

Нагадаємо, раніше супермодель Алессандра Амбросіо в купальнику і джинсах показала пікантний образ у дусі Емілі Ратаковськи.