Шикарне м'ясо "Як шашлик" для новорічного столу: готуємо просто і швидко

Пропонуємо приготувати смачну м'ясну закуску для новорічного столу, яка за смаком буде нагадувати шашлик.
Рецептом поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.
Скрін: так буде виглядати наша закуска
У каструлю покласти м'ясо, цибулю, часник, лавровий лист, запашний перець, чорний перець. Залити окропом і варити до готовності м'яса (30-40 хвилин), але не переварювати, щоб м'ясо не вийшло сухим.
Дати м'ясу повністю охолонути в тому бульйоні, в якому воно варилося. Так м'ясо буде соковитіше. Нарізати м'ясо кружечками.
Нарізати цибулю пір'ям, дрібно нарізати петрушку і гострий перець. Перемішати цибулю, петрушку і перець і пом'яти руками, щоб цибуля пустила сік.
У скляну ємність викласти шар м'яса, зверху шар цибулі, знову шар м'яса, зверху шар цибулі.
Для маринаду змішати сіль, цукор, воду, рослинна олію, оцет, мелений чорний перець, коріандр.
Залити м'ясо і залишити його маринуватися на 6-12 годин в холодильнику, можна на добу. За цей час кілька разів акуратно перемішати м'ясо.
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