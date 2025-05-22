ИИ оставит миллионы людей без работы: глава техногиганта сделал тревожный прогноз

Как ИИ и роботы изменят рынок труда

По словам Лю, сочетание генеративного ИИ и робототехники уже в ближайшем будущем изменит рынок труда. Это может привести к значительному сокращению рабочих мест в секторах с низким уровнем ВВП на душу населения.

"Генеративный ИИ и роботы заполнят эту нишу. Я вижу в этом возможность: когда страна становится более процветающей, работу с низкой добавленной стоимостью будут выполнять ИИ и роботы", - заявил Лю.

"Это настоящая проблема для всех развитых стран. Я призываю их лидеров отнестись к этому очень серьезно", - добавил он.

По информации издания, Foxconn разрабатывает собственную ИИ-систему под названием FoxBrain, ориентированную на производственные задачи. В нее будут интегрированы модели Meta Llama 3 и Llama 4, а также внутренние данные компании. Лю уточнил, что новая система предназначена для создания "агентной архитектуры рабочих процессов" в строго определенных профессиональных областях.

Ян Лю (фото: Pei-Yin Hsieh)

ИИ и сокращения

Стремительное внедрение ИИ уже вызывает беспокойство среди работников. Компании все активнее используют технологии, чтобы сократить издержки, повысить эффективность и увеличить прибыль - порой за счет увольнений.

Так, на прошлой неделе Microsoft объявила о сокращении около 6 000 сотрудников (примерно 3% от глобального штата). Решение принято в рамках реструктуризации и усиления фокуса на ИИ.

Также об увольнениях заявила и CrowdStrike - компания, известная по масштабному сбою в глобальной ИТ-инфраструктуре в прошлом году. Она сокращает 5% персонала с целью частичной замены сотрудников ИИ-решениями.

Кроме того, образовательная платформа Duolingo сообщила, что постепенно откажется от привлечения подрядчиков для выполнения задач, которые теперь может взять на себя ИИ. В компании отметили, что ранее уже делали ставку на технологии - в 2012 году, когда начали активно переходить на мобильные решения.

Стоит отметить, что Foxconn - крупнейший в мире контрактный производитель электроники, который собирает порядка 70% всех iPhone.