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ИИ создал необычные сумки: картофель фри, картонный пакет, конструктор. И это еще не все (фото)

Искусственный интеллект создал интересные сумки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Многогранность возможностей искусственного интеллекта уже не удивляет никого, ведь он уже создает не только предметы и фото, но и людей, зарабатывающих деньги.

А о том, какие странные и интересные сумки создал ИИ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль художника искусственного интеллекта Рика Дика.

Искусственный интеллект создал интересные дизайны женских сумок

А вы когда-нибудь видели сумки в форме знаменитого картофеля фри? Теперь это становится реальностью и уже мало кого удивляет. За такими восхитительными вещами стоит искусственный интеллект и его возможности.

Поскольку это нейросеть, она может воплощать всё, что только можно совместить. К примеру, как еда и сумки, как сумки и конструктор, напитки, пакеты. Все это не укладывается в голове, однако ИИ это довольно удачно соединило.

Так, художник искусственного интеллекта Рик Дик продемонстрировал, что все возможно и на что способна программа, которая еще не расскрыла все свои таланты.

На своей личной странице в Instagram Рик продемонстрировал, как можно умело сочетать самые модные и даже вкусные вещи с обычными сумками.

Мужчина сделал сумку в форме картофеля фри, в форме банок с напитком Кока-колы и в форме картонного пакета от бургеров. Все это он сопроводил еще и мировыми брендами, ведь формы сумок принадлежат им.

Сумки созданы искусственным интеллектом (фото: instagram.com/rickdick_)

Но это еще не все, чем Рик с помощью искусственного интеллекта удивил аудиторию. Он создал эти же брендовые сумки Chanel, Versace, Gucci, Moschino и Hermes в виде конструкторов Lego.

Стоит сказать, что такие инсталляции мало кто видел, хотя ИИ уже достаточно давно присутствует в нашей реальности и предоставляет много возможностей.

Однако это хороший вариант сделать бренды более популярными и подать идею самим создателям, потому что это действительно невероятное и необычное для людей.

Интересно, выйдет ли проект Рика Дика за пределы социальных сетей и сможет ли он заинтересовать модные дома, которые производят брендовые сумки и создателей Lego.

Сумки созданы искусственным интеллектом (фото: instagram.com/rickdick_)

Раньше мы рассказывали о том, что искусственный интеллект сгенерировал облик идеальной женщины.

Также читайте наш материал о том, как искусственный интеллект показал, как бы выглядели герои сериала "Друзья", будь детьми.

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