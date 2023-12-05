ИИ в образовании. Нужно ли запретить детям юзать Chat GPT?

Можно ли применять ИИ в образовании

"В Британских университетах при написании работ позволяют использовать Chat GPT только в качестве справочника, но его нельзя использовать в студенческих работах. Уже есть программы, которые определяют, этот текст написал человек или Chat GPT", - говорит кибернетик.

Летичевский добавляет, что эти технологии можно использовать как подсказку, потому что чат обрабатывает большое количество знаний и из этого можно делать выводы, которые будут полезны. Но их нужно использовать только сознательно, анализируя корректность.

"Школьникам можно разрешить только изучать что-то на основе ИИ, а делать контрольные они должны сами", - подчеркнул ученый.

Также он добавил, что технологии на основе ИИ также иногда могут допускать ошибки, потому что они совершенствуются. А Chat GPT иногда имеет своеобразные "галлюцинации" - выдает информацию о событиях, которых на самом деле не было.

В каких областях целесообразно применять ИИ

"ИИ может помогать в медицине. В нашем институте есть хорошие разработки, которые позволяют анализировать рентгеновские снимки больных. Также ИИ можно использовать в криминалистике, когда полиции нужно различить лицо на видео. В экономике можно моделировать и предусматривать определенные сценарии. В научных исследованиях также стоит применять ИИ", - говорит Летичевский.

При этом он подвергает сомнению, что ИИ целесообразно применять в творчестве.

"Если писать произведения, то это уже дело вкуса, разве что если научить индивидуальному стилю. Будет ли у них какая-то ценность, то здесь пусть уже решают специалисты по литературе. Когда-то я с удовольствием читал произведения машины, которые были созданы еще в 80-х годах. Они были очень близки к человеческим", - добавляет ученый.

Кибернетик также подчеркнул, что ИИ может создать невероятные картины, но это неосознанное творчество, под ним ничего нет. Никакого вложения души, какой-то человеческой черты - это все статистические методы.

"Как ИИ научили, так он на основе того и генерирует. Ничего нового он не создает, но эти картины могут быть очень эффектны. Если мы научим музыке нейронную сеть, то она будет генерировать мелодии на основе тех, что ей показали. Но Бахов и Бетховенов мы от нее не получим", - говорит Летичевский.