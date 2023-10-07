Самое большое поражение России в XIX веке. Как проходила Крымская война и какую роль сыграли украинцы

16 октября 1853 года Россия начала очередную войну, которую не смогла выиграть. Эти боевые действия полностью уничтожили ее государственный и экономический потенциал, а еще показали слабость перед другими более развитыми странами. Речь идет о Крымской войне.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с магистром истории и археологии НаУКМА Иваном Бездудным разбиралось, как это событие повлияло на Российскую империю и где были украинцы.

Как разворачивались события

В XIX веке руководящая ветвь государства-террористки все так же придерживалась идеологии захвата и идеи панславизма, то есть объединения всех славянских народов. Несмотря на то, что панславизм существовал и в национальных идеях других государств, Россия выражала его наиболее агрессивно.

Историк Иван Бездудный объясняет, что так произошло из-за "завышенной самооценки" имперцев.

"Российский народ будто бы самый лучший. Российский народ лучше сохранил свою духовность, чистоту, и соответственно это была так называемая цивилизационная миссия России освобождать и защищать славянские народы", - говорит историк.

С другой стороны возникала достаточно мощная движущая сила - вера.

За 20 лет до Крымской войны в России возникает "концепция страны". Было провозглашено, что она будет существовать, пока в ней есть самодержавие, народность и православие. Таким образом, Россия объявила себя чуть ли не главным защитником православной веры в мире.

Тогдашний царь Российской империи Николай I (фото: Википедия)

На основе этого Россия выставила ряд претензий Османской империи. Требуя контроль над проливами Босфора и Дарданеллы и протектората над 12 миллионами православных жителей Османской империи, Россия спровоцировала начало Крымской войны.

Стамбул гарантировал российским дипломатам незыблемость прав православных на их земле, однако имперцев это не удовлетворило. 1 июня Петербург официально разорвал дипломатические отношения с Османской империей.

По приказу Николая I 21 июня 1853 года российский корпус захватил Молдавское княжество и Валахию - вассальные княжества Османской империи.

Тогда Великобритания, Французская империя, Королевство Пруссия и Австрийская империя приняли Венскую ноту. Она призвала султана соблюдать российские соглашения, а Николая I - вывести войска с территории Османской империи.

Однако Николай не согласился, поэтому Османская империя объявила Российской войну.

Хотя война и называется Крымской, разворачивалась она не только на полуострове. Боевые действия также охватили районы Подунавья, устья Днепра, Одессу, Балтийское и Белое моря, российско-османскую границу на Кавказе.

Карта боевых действий во время Крымской войны 1853-1856 годов (фото: Википедия)

Первоначально счет был в пользу России. Она смогла разбить османскую эскадру в Черном море. Однако уже в январе в войну вступили Великобритания и Французская империя, а позже и Сардинское королевство. Сегодня это территория Италии.

Кстати, Иван Бездудный считает, что Крымская война вполне могла бы называться мировой.

"Крым был главным театром боевых действий в этой войне. Но по количеству привлеченных сторон это было не просто столкновение России с Османской империей. По количеству привлеченных лиц, по численности армий, Крымскую войну время от времени называют даже такой мировой войной 19 века", - объясняет Бездудный.

Военные силы России насчитывали 889 000 человек, а противников - почти 583 000. Но несмотря на это в конце июля 1854 года союзники смогли выбить Россию с оккупированных территорий. Теперь встала новая задача - уничтожить Черноморский флот в Севастопольской бухте.

Севастополь был хорошо укреплен с моря. Поэтому британо-франко-османская армия прибегла к маневру. Они высадились с кораблей в Евпатории, где не было российского гарнизона, и зашли в Севастополь по суше с не защищенного с тыла.

Севастополь оказался в осаде, продолжавшейся 349 суток. Однако, по словам, Ивана Бездудного, осада продолжалась так долго из-за просчетов командования армий союзников, а не достижения "великой русской армии".

Сдача Севастополя означала бы для России неизбежную утрату и перенесение боевых действий вглубь империи. Чтобы хоть как-то спасти свое положение, Николай I приказал штурмовать с моря Евпаторию, идти в Севастополь и ударить врагу в спину.

Но наступление не удалось, после чего у Николая I не оставалось никакой надежды на перелом в войне.

Проваленный штурм Севастополя произошел 5 февраля 1855 года, а 18 февраля пристыженный император умер от простуды. Хотя существует и версия, что он приказал личному врачу принести яд. В тот же день на русский трон сел 37-летний сын Николая I - Александр II.

Дальнейшее сопротивление имперцев не имело смысла. Поэтому они убежали с громким поражением: затопили корабли Черноморского флота в бухте и покинули Севастополь. Александр II попросил противников прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

30 марта 1865 года Россия подписала капитуляцию. В результате страны-участницы войны заключили Парижский мирный договор.

Какие последствия для России Крымской войны, как машина пропаганды рассказывала о поражении на болотах и как это событие отразилось на украинцах - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.