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Шелест дерев... бах! Потерпілі та експерти розповіли про катастрофу Ан-12 під Львовом (відео)

STYLERПодії    05.10.2019 - 22:22
Шелест дерев... бах! Потерпілі та експерти розповіли про катастрофу Ан-12 під Львовом (відео)
Аварія літака Ан-12 під Львовом (Фото: колаж РБК-Україна)

Бортовий самописець з літака Ан-12 вилучено і ведеться розшифрування

На місці аварії вантажного літака у Львові, в результаті якого загинули 5 людей, виявили бортовий самописець, і в даний час експерти з'ясовують деталі трагедії 4 жовтня в селі Сокильники. На місці події крім слідчих працювали також експерти Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, а також представники компанії, якій належить даний Ан-12. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Місце аварійної посадки літака цілодобово охороняє Нацгвардія.

Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" зник з радарів у п'ятницю вранці. Борт виконував чартерний рейс. Вилетів з міста Віго (Іспанія) у Львів. Біля Ужгорода пішов на зниження і пропав з радарів на висоті менше 2,5 км. Через 20 хвилин один з членів екіпажу зателефонував на 101 та повідомив про аварійну посадку.

Аварія літака Ан-12 під Львовом - експерти розшифровують дані "чорного ящика" (Фото: скріншот)

Рятувальники виявили на борті літака 5 загиблих і 3 постраждалих. Стан їх важкий, але стабільний - двох перевели у травматологічне відділення, ще один, наразі в реанімації.

На фото з місця аварії видно, що літак перевозив запчастини до автомобілів "Рено", проте в соцмережах пишуть, що Ан-12 міг перевозити контрабанду - справа в тому, що кілька років тому цей літак "попався" в Ужгороді на перевезенні текстилю.

Літак експлуатується вже понад 50 років, але експерти зазначають, що такий "вік" для повітряного судна є нормальним.

Шелест дерев... бах! Потерпілі та експерти розповіли про катастрофу Ан-12 під Львовом (відео)

Аварія літака Ан-12 під Львовом (Фото: twitter.com/MVS_UA)

За словами представника авіакомпанії, прилади працювали добре, і львівський аеропорт дозволив посадку.

"Вони (члени екіпажу, - Ред.) кажуть так: абсолютно нормальний політ. Потім - шелест дерев, бах!, і ми більше нічого не пам'ятаємо", - розповів він.

У поліції запевнили, що в понеділок має бути більш повна інформація про подію. Чорний ящик вже вилучили, і в даний час розшифровують дані.

Аварія літака Ан-12 під Львовом - триває розслідування трагедії з 5 загиблими (Відео: YouTube / ТСН)

Катастрофа літака під Львовом: подробиці трагедії (фото, відео) З'явилось перше відео з місця аварії літака у Львові
Новини України Львовская областьавиакатастрофаЧерный ящик
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