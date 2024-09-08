"Что-то пожирает ресурсы": почему некоторым людям трудно набрать вес

Есть много людей, которые испытывают проблемы с набором веса. Как оказалось, это большая проблема, даже чем похудение. У каждого человека есть свой уникальный метаболизм и количество калорий, которое необходимо потреблять, чтобы набирать вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Лишний вес, как правило, есть результатом профицита калорий (переедания).
К тому же человеку трудно набрать вес, если он не получает достаточно калорий и питательных веществ с пищей. Так бывает у тех, кто сидит на строжайшей диете или страдает от расстройств пищевого поведения - анорексии и булимии.
Организм не может усвоить необходимые питательные вещества. Это случается при разных нарушениях пищеварения. Например, при недостатке ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).
"Ваш организм получает и усваивает питательные вещества, но что-то пожирает эти ресурсы раньше, чем они дойдут до органов и тканей", - говорится в сообщении.
Опасные "пожиратели энергии":
Для увеличения массы тела нужно учесть следующие факторы:
Важно, если вы едите медленно и хорошо пережевываете пищу, вы с меньшей вероятностью наберете вес, потому что у вашего мозга будет больше времени, чтобы сообщить организму, что ваш желудок полон.
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