RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Что-то очень смешное". На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фото

Вот таким был первоначальный проект футбольного поля (фото: t.me/semenovatut)
Автор: Василина Копытко

На крыше нового ТРЦ на столичной Соломенке разместили футбольное поле. Этот проект отличается от первоначального плана, поэтому Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины призывают разобраться с этим вопросом.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в Telegram.

Как выглядит футбольное поле на крыше

"Чего только не сделаешь, чтобы ввести ТРЦ в эксплуатацию. Чтобы получить согласование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), Росток налепил на крыше ТРЦ что-то очень забавное. Развернули рулон искусственной травы, прикрутили двое ворот, поставили сетку, которой обычно огораживают строительные работы", - написала Семенова.

Она отметила, что это футбольное поле отличается от проекта.

"Не похоже, что это в принципе будут использовать. Выглядит оно максимально опасно. Попрошу ГИАМ обратить на это чудо инженерии максимальное внимание. Мячи, которые падают на голову с 3-го этажа, это неприкольно", - отметила депутат.

Вот так выглядит футбольное поле на крыше ТРЦ (фото: t.me/semenovatut)

Что известно о строительстве необычного ТРЦ

ТРЦ построило ЧП "Росток" на месте бывших спортивных площадок. Против этого строительства выступила громада, после нескольких уголовных производств, в проектную документацию внесли изменения. В частности, новый план должен предусматривать футбольно-теннисные площадки на крыше, которые должны компенсировать утраченную инфраструктуру.

Но по факту ТРЦ построили без этих площадок, а представители "Ростока" объявили об "инвестиционном проекте". Они планировали бесплатно сдавать в аренду кровлю ТРЦ площадью 3500 кв. в течение 7 лет, чтобы там обустроили теннисные корты.

Ранее мы писали о том, что в Киеве построят первый Дом Рональда МакДональда - вот визуализация.

Читайте также о том, что в Киеве уничтожают памятник архитектуры XIX века - одно из самых известных эпохальных сооружений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев