"Что-то очень смешное". На крыше киевского ТРЦ обустроили футбольное поле: фото

Как выглядит футбольное поле на крыше

"Чего только не сделаешь, чтобы ввести ТРЦ в эксплуатацию. Чтобы получить согласование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), Росток налепил на крыше ТРЦ что-то очень забавное. Развернули рулон искусственной травы, прикрутили двое ворот, поставили сетку, которой обычно огораживают строительные работы", - написала Семенова.

Она отметила, что это футбольное поле отличается от проекта.

"Не похоже, что это в принципе будут использовать. Выглядит оно максимально опасно. Попрошу ГИАМ обратить на это чудо инженерии максимальное внимание. Мячи, которые падают на голову с 3-го этажа, это неприкольно", - отметила депутат.

Вот так выглядит футбольное поле на крыше ТРЦ (фото: t.me/semenovatut)

Что известно о строительстве необычного ТРЦ

ТРЦ построило ЧП "Росток" на месте бывших спортивных площадок. Против этого строительства выступила громада, после нескольких уголовных производств, в проектную документацию внесли изменения. В частности, новый план должен предусматривать футбольно-теннисные площадки на крыше, которые должны компенсировать утраченную инфраструктуру.

Но по факту ТРЦ построили без этих площадок, а представители "Ростока" объявили об "инвестиционном проекте". Они планировали бесплатно сдавать в аренду кровлю ТРЦ площадью 3500 кв. в течение 7 лет, чтобы там обустроили теннисные корты.