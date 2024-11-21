Ежедневные привычки, коварно разрушающие ваше тело после 50 лет

Отсутствие физических упражнений

После 50 лет силовые тренировки имеют решающее значение для поддержания здоровья костей и мышц.

Все наше тело нуждается в регулярных и правильных испытаниях. Если мы не хотим, чтобы наши кости стали хрупкими, нам нужно нагружать наше тело. Наши мышцы, сухожилия и все, что их окружает, станут крепче, и мы будем чувствовать себя лучше.

Когда наше тело крепче, наши мышцы упругие, а ИМТ там, где он должен быть, мы можем передвигаться в пространстве полегче, с гораздо большей плавностью. Это может полностью изменить наше мышление.

Переедание

Ваши потребности в калориях изменяются после 50, убедитесь, что вы едите правильное количество.

С возрастом нам нужно меньше ежедневных калорий, поскольку наш метаболизм естественным образом начинает замедляться. Добавьте ежедневные упражнения, и вы станете на пути к более высокому качеству жизни и лучшей независимости с возрастом.

Мало сна

Сон важен для хорошего самочувствия и здорового старения после 50 лет, поэтому, если у вас есть плохие привычки спать, пора избавиться от них. Убедитесь, что у вас есть хорошая привычка спать каждый день.

С возрастом наш стиль сна начинает уменьшаться к 23-часовому циклу дня. Вы начнете просыпаться раньше, без будильника. Возможно, вы не сможете спать так поздно, как раньше, поэтому плывите по течению. Отдыхайте в одно и то же время каждый день и отдыхайте как можно больше.

Курение и алкоголь

Возможно, вам удалось избежать чрезмерного курения и употребления алкоголя в свои 20 лет, но чем дольше вы продолжаете это делать, тем больше вреда могут нанести эти привычки. Откажитесь от табака во всех формах. Это может быть ваш последний шанс снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Риск инсульта нормализуется после пяти лет отказа от курения. Через 10 лет риск рака легких уменьшается вдвое, чем у курильщиков. Также избегайте алкоголя.

Избегание врачей

Мужчины особенно склонны избегать визита к врачу, но очень важно регулярно проходить осмотры и профилактические осмотры. Один из способов заботиться о себе – получить регулярный медицинский уход в возрасте 50 лет.