Чтобы не завяли и не сгнили: 6 ключевых советов для полива растений

Знание того, как правильно поливать растения, может оказать существенное влияние на рост лиственных любимцев. Например, одно и то же растение будет нуждаться в разном количестве воды, в зависимости от того, на солнечном она участке или в полуосвещенном, а также от его возраста.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Лучше всего поливать растения утром или вечером, независимо от того, поливаете ли вы их еженедельно, ежедневно или дважды в день. Это особенно актуально для растений на открытом воздухе и помогает избежать потери влаги от испарения.
Поскольку почва утром более прохладная, утренний полив позволяет воде просочиться до корней до полудня. То же самое можно сказать и о позднем вечернем поливе.
Растения, которые находятся в вашем доме или саду меньше года, нуждаются больше воды, чем уже прижившиеся.
Планируйте более частый полив для этих растений, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить их. Это же правило касается и саженцев - им нужно еще больше воды, чем молодым растениям, до двух раз в день.
Хотя растения любят воду, чрезмерный полив может быть вреден. Добавляйте воду в горшки до тех пор пока она не потечет из дренажных отверстий на дне.
К тому же горшки без дренажных отверстий должны иметь какую-либо защиту от загнивания корней, например камни или другой ловитель влаги на дне.
Таким образом, вы будете знать, что почва и корни имеют доступ к влаге по всему горшку.
Избегайте чрезмерного полива растений (фото: Freepik)
Избегайте перенасыщения, добавляя ровно столько воды, чтобы она стекала со дна. Если вы вернетесь позже, чтобы снова полить растение, а верхняя часть почвы будет влажной, вероятно, поливать ее еще раз пока не нужно.
Потребность растений в воде зависит от времени года. Зимой растениям обычно требуется меньше воды, поскольку дни короче и растения находятся в фазе покоя.
В более теплую погоду (особенно весной) планируйте поливать комнатные растения раз в неделю.
С повышением температуры в конце весны и летом лиственным любимцам необходимо больше воды, поскольку из-за жары влага улетучивается раньше, чем растение может ее использовать.
Вы можете обнаружить, что ваши растения нуждаются в поливе несколько раз в неделю или даже ежедневно.
Хотя мы обычно говорим "поливать растения", важно поливать основу растения (т.е. почву), а не само растение, не на листья или цветы.
Это гарантирует, что вода попадет туда, где она нужна - к корням. Если поливать растение водой, это может привести к грибковым заболеваниям и даже к повреждению листьев.
Хотя это может показаться нелогичным, дно горшка должно быть сухим для здоровья вашего растения. Если горшки стоят в воде (или их слишком часто погружают в воду), растения могут получить корневую гниль или погибнуть.
Если вы используете блюдца под кашпо для сбора воды и грязи, выливайте из них жидкость после полива и после дождя, чтобы корни и почва оставались влажными, а не промокшими.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, какие ошибки при уходе чаще всего совершают владельцы растений.
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