Чтобы не завяли и не сгнили: 6 ключевых советов для полива растений

Соблюдайте лучшее время для полива

Лучше всего поливать растения утром или вечером, независимо от того, поливаете ли вы их еженедельно, ежедневно или дважды в день. Это особенно актуально для растений на открытом воздухе и помогает избежать потери влаги от испарения.

Поскольку почва утром более прохладная, утренний полив позволяет воде просочиться до корней до полудня. То же самое можно сказать и о позднем вечернем поливе.

Поливайте молодые растения почаще

Растения, которые находятся в вашем доме или саду меньше года, нуждаются больше воды, чем уже прижившиеся.

Планируйте более частый полив для этих растений, но будьте осторожны, чтобы не переувлажнить их. Это же правило касается и саженцев - им нужно еще больше воды, чем молодым растениям, до двух раз в день.

Избегайте чрезмерного полива

Хотя растения любят воду, чрезмерный полив может быть вреден. Добавляйте воду в горшки до тех пор пока она не потечет из дренажных отверстий на дне.

К тому же горшки без дренажных отверстий должны иметь какую-либо защиту от загнивания корней, например камни или другой ловитель влаги на дне.

Таким образом, вы будете знать, что почва и корни имеют доступ к влаге по всему горшку.

Избегайте чрезмерного полива растений (фото: Freepik)

Избегайте перенасыщения, добавляя ровно столько воды, чтобы она стекала со дна. Если вы вернетесь позже, чтобы снова полить растение, а верхняя часть почвы будет влажной, вероятно, поливать ее еще раз пока не нужно.

Следите за погодой

Потребность растений в воде зависит от времени года. Зимой растениям обычно требуется меньше воды, поскольку дни короче и растения находятся в фазе покоя.

В более теплую погоду (особенно весной) планируйте поливать комнатные растения раз в неделю.

С повышением температуры в конце весны и летом лиственным любимцам необходимо больше воды, поскольку из-за жары влага улетучивается раньше, чем растение может ее использовать.

Вы можете обнаружить, что ваши растения нуждаются в поливе несколько раз в неделю или даже ежедневно.

Поливайте именно почву

Хотя мы обычно говорим "поливать растения", важно поливать основу растения (т.е. почву), а не само растение, не на листья или цветы.

Это гарантирует, что вода попадет туда, где она нужна - к корням. Если поливать растение водой, это может привести к грибковым заболеваниям и даже к повреждению листьев.

Держите горшки сухими

Хотя это может показаться нелогичным, дно горшка должно быть сухим для здоровья вашего растения. Если горшки стоят в воде (или их слишком часто погружают в воду), растения могут получить корневую гниль или погибнуть.

Если вы используете блюдца под кашпо для сбора воды и грязи, выливайте из них жидкость после полива и после дождя, чтобы корни и почва оставались влажными, а не промокшими.