Чтобы не заразить других. Как правильно убирать в доме, когда там кто-то болеет

После болезни не всегда есть силы или желание заниматься уборкой, но именно в этот период важно тщательно дезинфицировать дом. Вирусы могут долго сохраняться на поверхностях, поэтому простой уборки уже не достаточно.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Lifehacker рассказывает, как правильно организовать уборку, чтобы минимизировать риск распространения болезней.

Дезинфекция важнее обычной уборки

Во время эпидемии или после заболевания недостаточно просто убрать, необходимо провести тщательную дезинфекцию. Вирусы могут оставаться на поверхностях даже после обычной уборки, поэтому важно использовать специальные дезинфектанты.

Ищите средства с пометкой "дезинфектант" или создайте собственный раствор из разведенного отбеливателя. Не стоит экономить на этом этапе: например, антибактериальный спрей является эффективным средством, и вы можете приобрести его по доступной цене.

Начните с того, чтобы убрать поверхности обычным мыльным раствором, а затем обязательно продезинфицируйте их. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение болезней в вашем доме.

Какие поверхности нужно обрабатывать в первую очередь

Во время заболевания важно не пытаться убрать все сразу, а сосредоточиться на наиболее контактных поверхностях. Это дверные ручки, туалет, краны и все твердые поверхности в ванной.

Также стоит уделить внимание кухне, где можно найти много микробов на посуде, холодильных ручках, аппаратах и столах. Особенно важно чистить все, что контактировало с больным, в частности предметы, которыми он пользовался.

Не забывайте о телефоне, пульте дистанционного управления, клавиатуре и других устройствах, которые часто держат в руках. Эти поверхности должны быть обработаны и продезинфицированы, чтобы минимизировать риск заражения.

Как мыть ткани и постельное белье

Все ткани, с которыми контактировал больной, необходимо тщательно стирать. Это касается полотенец, постельного белья, одежды и мягких игрушек. Лучше всего стирать эти вещи на самом горячем режиме в стиральной машине, чтобы убить бактерии и вирусы.

Если есть возможность, используйте дезинфицирующее моющее средство. В течение болезни меняйте наволочки и полотенца каждый день, чтобы избежать повторного заражения. После того, как болезнь отступит, обязательно пройдитесь по всему дому, проверив все ткани и стирку.

Уборка во время болезни - важная часть выздоровления (фото: Freepik.com)

Регулярная уборка во время болезни

Когда вы или ваши близкие болеют, важно регулярно убирать и вывозить мусор. Нужно обрабатывать мусорные баки дезинфицирующими средствами после каждого вывоза мусора.

Кроме этого, стоит ежедневно мыть поверхности в доме, чтобы предотвратить накопление бактерий. Если у вас нет возможности сделать полную уборку, хотя бы протрите наиболее используемые поверхности дезинфектантом.

Проблема вирусов в том, что они могут оставаться на поверхностях в течение нескольких дней, поэтому чем быстрее вы начнете дезинфицировать свой дом, тем меньше шансов на распространение инфекции. Помните, что регулярная уборка является важным этапом борьбы с болезнями.

Как использовать различные средства для уборки

Во время уборки дома после болезни важно использовать разные салфетки или губки для каждой комнаты. Это поможет избежать переноса бактерий из одного помещения в другое. Используйте одноразовые перчатки, чтобы не распространять инфекцию на руки.

Обязательно проверяйте и дезинфицируйте все предметы, которыми часто пользуется больной, такие как пульты, телефоны и компьютеры. Лучше использовать отдельные салфетки для каждой поверхности, чтобы гарантировать максимальную эффективность уборки. Отметьте для себя, какие поверхности нуждаются в наиболее частой обработке.

Профилактика и поддержание чистоты после болезни

Даже после того, как болезнь отступит, важно продолжать поддерживать чистоту и регулярно дезинфицировать все поверхности. В течение уборки не забывайте о других частях дома, таких как дверные ручки и выключатели света.

Продолжайте менять полотенца и постельное белье на новые, особенно если больной еще не совсем выздоровел. Для дополнительной безопасности можно использовать антивирусные средства для дома.

Важно продолжать дезинфекцию по крайней мере две недели после того, как болезнь вышла из дома, ведь вирусы могут оставаться активными в течение этого времени. Тщательная уборка после болезни поможет предотвратить повторное заражение и распространение инфекции среди членов семьи.